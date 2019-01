Christopher Lambert ritrova l’amore grazie a Barbara D’Urso

Christopher Lambert : "Ho trovato l'amore grazie a Barbara D'Urso" : Nell'intervista pubblicata sul settimanale Oggi , Christopher Lambert parla di amore, matrimonio e della sua carriera d'attore. Su Canale 5 è co-protagonista nella fiction 'La Dottoressa Giò', l'...

Barbara d?Urso : «Mi manca un amore. Christopher Lambert l'uomo ideale ma non è successo...» : ?Parlo con me stessa, mia mia amica di sempre, Angelica. E? chiaro che mi manca un amore?. Con una vita impegnata fra i salottini pomeridiano di ?Pomeriggio Cinque?,...

La Dottoressa Giò - la trasformazione di Christopher Lambert e le battute social : “E’ diventato l’Uomo Gatto?” “E’ un rettiliano” : Nelle scorse ore si è molto discusso del risultato deludente, sul fronte auditel, della prima puntata de La Dottoressa Giò inferiore al 13% di share con circa tre milioni di telespettatori. Occhi inevitabilmente puntati su Barbara D’Urso e sulla sua Giorgia Basile ma non solo. Non è passata inosservata la performance, e il doppiaggio, di Christopher Lambert che nella serie interpreta il potentissimo e ambiguo Sergio Monti. In questi giorni ...

Domenica Live - Christopher Lambert presenta la fidanzata Camilla Ferranti : Fa il suo ingresso sulle note di Princess of the Universe, canzone dei Queen nella colonna sonora del film cult Highlander del quale è protagonista, Christopher Lambert, ospite oggi a Domenica Live. L'occasione è ghiotta per ripercorrere la carriera dell'attore, visto che è tra gli interpreti ne La dottoressa Giò.Barbara d’Urso a questo punto cerca di sapere qualcosa sulla vita privata dell’attore. La conduttrice dice di aver fatto da ...

Christopher Lambert a Domenica Live : l’amore per Camilla e l’incidente con Barbara : Christopher Lambert ospite a Domenica Live: è Sergio in Dottoressa Giò Christopher Lambert a Domenica Live ha ricevuto le famose sorprese di Barbara d’Urso. L’attore non è stato un ospite scelto a caso per questa prima puntata del 2019, perché è nel cast di Dottoressa Giò che andrà in onda stasera. Lambert interpreta i panni […] L'articolo Christopher Lambert a Domenica Live: l’amore per Camilla e l’incidente con ...

Barbara d’Urso : la verità sul pugno ricevuto da Christopher Lambert : La dottoressa Giò: Barbara d’Urso parla del pugno avuto da Christopher Lambert Durante la puntata di oggi di Domenica Live, Barbara d’Urso ha ospitato Christopher Lambert, antagonista della fiction che parte questa sera su Canale 5 La Dottoressa Giò. Durante le riprese estive, molti erano stati gli articoli usciti che parlavano del ricovero di Barbara d’Urso: la conduttrice su Instagram aveva voluto rassicurare i suoi fan con ...

Domenica Live/ Anticipazioni : Jana Maradona - Annalisa Minetti e Christopher Lambert ospiti di Barbara d'Urso : Domenica Live, ecco gli ospiti e le Anticipazioni dello show di Barbara d'Urso: Jana Maradona, Annalisa Minetti e Christopher Lambert in esclusiva.

Camilla Ferranti : “Ho rischiato di morire - Christopher Lambert mi ha sorpreso” : Camilla Ferranti parla per la prima volta della relazione con Christopher Lambert È amore vero tra Camilla Ferranti e Christopher Lambert. E l’ex tronista di Uomini e Donne lo ha sottolineato nell’intervista rilasciata a Diva e Donna. La prima da quando l’attrice è felice accanto al collega più maturo. Secondo i gossip i due si […] L'articolo Camilla Ferranti: “Ho rischiato di morire, Christopher Lambert mi ha ...

The Blacklist 6×01 : la nuova alleata di Liz - Christopher Lambert ospite : The Blacklist 6×01 trama e promo – La premiere della sesta stagione andrà in onda sulla NBC il 3 gennaio 2018. Manca meno di un mese al debutto dei nuovi episodi e siamo in attesa di scoprire che cosa succederà in “Dr Hans Koehler“. L’emittente madre ha già rilasciato la trama di The Blacklist 6×01 e ci aiuta a scoprire che Red sarà ancora al fianco della task force per un nuovo caso. Liz invece seguirà il suo ...

Christopher Lambert sposa un’ex tronista Camilla Ferranti : Fiori d’arancio per Christopher Lambert e Camilla Ferranti la notizia è stata data dal settimanale “Grand Hotel”. L’attore avrebbe chiesto all’ex tronista di sposarlo durante un recente viaggio romantico a New York, dove la Ferranti ha sfoggiato per la prima volta un brillante all’anulare. La cerimonia dovrebbe essere celebrata il 25 maggio 2019, ad Aix en Provence, alla presenza di Robert De Niro e Al Pacino, testimoni ...

Christopher Lambert sposa l’ex tronista Camilla Ferranti : Christopher Lambert e Camilla Ferranti secondo il giornale “Grand Hotel”sarebbero pronti per le nozze. Il divo di Hollywood avrebbe chiesto all’ex tronista di sposarlo durante un recente viaggio romantico a New York, dove la Ferranti ha sfoggiato per la prima volta un brillante all’anulare. La cerimonia dovrebbe essere celebrata il 25 maggio 2019, ad Aix en Provence, alla presenza di Robert De Niro e Al Pacino, testimoni dello sposo. ...

Christopher Lambert sposa Camilla Ferranti : 61enne indimenticato Highlander, Christopher Lambert sposerà un'italiana. Ma no, non stiamo parlando di Alba Parietti, sua celebre ex.L'attore americano convolerà a nozze con la 39enne Camilla Ferranti, 12 anni fa tronista di Uomini e donne. Diventata nel frattempo attrice tv, apparendo in serie come Incantesimo 10, Distretto di Polizia 10, Don Matteo 9 e Che Dio ci aiuti 3, la Ferranti ha fatto perdere la testa a Lambert sul set del ...

Christopher Lambert sposa Camilla Ferranti : Christopher Lambert e Camilla Ferranti sposi il 25 maggioe Camilla Ferranti sono pronti al grande passo. Come annunciato negli scorsi giorni, il 61enne attore avrebbe chiesto la mano della bella attrice di Terni. Nonostante i 22 anni di differenza di età che intercorrono tra loro, i due promessi sposi sono particolarmente affiatati ed innamorati. La passione tra i due è esplosa lo scorso luglio sul set di La dottoressa Giò, l’attesa fiction in ...

Christopher Lambert sposa l'ex tronista di Uomini e Donne Camilla Ferranti : Camilla Ferranti e Christopher Lambert erano già stati pizzicati insieme, ma non sembrava che la coppia fosse pronta a fare sul serio.E invece... c'è aria di matrimonio. Stando a quanto rivelano i media transalpini: Christopher Lambert è pronto a sposare Camilla Ferranti. Di lui - ovviamente - si sa tutto o quasi, ha 61 anni, e il suo terzo e ultimo matrimonio è stato con l’attrice Sophie Marceau. Ma ha anche avuto una relazione piuttosto ...