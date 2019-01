Caldo record in Australia | picchi di 50°C nel sudest | “morte di massa” di animali

Clima Brasile : Caldo record a Rio - toccati i 42.2°C : Mentre l’Italia si prepara all’arrivo di un nuovo gelo, la città di Rio de Janeiro ha registrato ieri il suo record di caldo, quando i termometri del Sistema Allerta Rio hanno raggiunto i 42.2 gradi Celsius. Il dato è stato registrato alle 11:45 (ora locale) nella stazione meteorologica di Guaratiba, nella zona occidentale di Rio. Lo riporta Agencia Brasil. Secondo gli esperti meteorologi, un’alta pressione si è verificata ieri ...

Cambiamenti climatici - in Italia Caldo record nel 2018. Il Papa : “Gli Stati si impegnino sul riscaldamento globale” : In Italia il 2018 è stato l’anno più caldo dal 1800 a oggi, con un’anomalia di oltre 1,5 gradi rispetto alla media dell’ultimo trentennio del secolo scorso. Lo ha comunicato il Consiglio nazionale delle ricerche-Isac di Bologna. Un’emergenza, quella del cambiamento climatico del pianeta, ignorata da super potenze mondiali come gli Stati Uniti, ma ribadita con forza da Papa Francesco. Nel tradizionale discorso per gli auguri di inizio ...

Australia : ondata di Caldo record e rischio incendi - picco di 49 - 3°C a Marble Bar : Un’ondata di caldo è in atto in Australia: sono state rilevate temperature record e i vigili del fuoco sono stati allertati per il rischio incendi. In alcune zone dell’Australia Meridionale la colonnina di mercurio ha superato di 16°C la media stagionale. A Marble Bar, in Australia Occidentale, sono stati rilevati giovedì 49,3°C: è stata la città più calda del Paese. Temperature superiori a 40°C vengono registrate nella maggior parte ...

Previsioni Meteo Gennaio 2019 : tendenza Copernicus da incubo - sarà un bis del Caldo record di un anno fa? Ecco le MAPPE : 1/6 ...

Caldo record e incendi in Australia : situazione critica nel Queensland : Ore difficili per l'Australia e in particolare per la regione del Queenslanda, che sta vivendo un'ondata di calore record e sta combattendo contro devastanti incendi. Non a caso, per la prima...