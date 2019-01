Calciomercato Vis Pesaro | rescissione consensuale per Kirilov

Calciomercato Fiorentina - visite mediche per Traoré : resta a Empoli fino a giugno : FIRENZE - Questa mattina si sottoporrà alle visite mediche di rito, quindi firmerà il contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2023. Poi Hamed Junior Traorè tornerà a Empoli , perché è lì che ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le trattative : il Foggia cerca un attaccante - attivissimo il Monza : Calciomercato Serie B e Serie C – Il Calciomercato di Serie B entra sempre più nel vivo ma anche quello di Serie C regala grosse emozioni, ecco il punto della rosea. Il Livorno ha l’ok dell’Empoli per Mraz e ha bussato alla porta a Monachello. Il Lecce continua a pensare a Budimir per l’attacco, il Foggia continua a spingere per Calaiò ma prima deve partire uno tra Mazzeo e Iemmello. L’Ascoli lavora per ...

Calciomercato - Monaco : Vainqueur ufficiale. Ma non supera le visite mediche : Monaco - William Vainqueur è ufficialmente un nuovo calciatore del Monaco nonostante non abbia superato le visite mediche. L'ex centrocampista della Roma torna in Ligue1 dopo due stagioni in Turchia: ...

Calciomercato Sampdoria - completate le visite mediche di Gabbiadini : GENOVA - Questa mattina visite mediche al Laboratorio Albaro di Genova per il neoacquisto della Sampdoria Manolo Gabbiadini . L'attaccante, che torna alla Samp dopo quattro anni, è stato acquistato ...

Calciomercato Sampdoria - Gabbiadini completa le visite mediche : GENOVA - Questa mattina visite mediche al Laboratorio Albaro di Genova per il neoacquisto della Sampdoria Manolo Gabbiadini . L'attaccante, che torna alla Samp dopo quattro anni, è stato acquistato ...

Calciomercato Napoli - si valuta la situazione Allan : previsto un incontro tra l’agente e Giuntoli : Il direttore sportivo azzurro e Carlo Ancelotti incontreranno nella giornata di oggi l’agente di Allan per discutere del futuro del calciatore Il futuro di Allan è uno dei temi caldi in casa Napoli, dal momento che sul centrocampista brasiliano è piombato con veemenza il Paris Saint-Germain. Proprio per questo motivo, nella giornata di oggi è previsto un incontro a Castelvolturno tra l’agente del calciatore, il ds Giuntoli e ...

Calciomercato Sampdoria - Gabbiadini a un passo : domani le visite mediche : Sampdoria Gabbiadini – Prima giornata blucerchiata di Manolo Gabbiadini che ritorna alla Sampdoria: arrivo in Italia mentre le visite mediche per l’ex attaccante del Southampton che lascia l’Inghilterra dopo due anni, sono in programma domani. -> Leggi anche Sampdoria, Gabbiadini dice si e c’è l’accordo con il Southampton Sampdoria Gabbiadini, i dettagli Per lui 51 presenze […] L'articolo Calciomercato Sampdoria, ...

Calciomercato Juventus : affare con il Genoa in vista? : CALCIOMERCATO Juventus Romero / Incontro all’hotel Parigi di Milano tra Juventus e Genoa. Le due società pensano a un possibile scambio tra Stefano Sturaro e Cristian Romero. Il centrocampista di proprietà bianconera, è rientrato dal prestito allo Sporting Lisbona, dove non ha mai giocato a causa di un infortunio.Secondo Sky Sport, la Juventus pensa ad un suo trasferimento al Genoa in cambio di Romero, difensore classe 1998, 11 presenze ...

Calciomercato Cagliari - visite mediche concluse per Valter Birsa : ora la firma : Valter Birsa è pronto a diventare un nuovo giocatore del Cagliari . Il trequartista, reduce dall'esperienza di 5 anni con la maglia del Chievo Verona, sarà ufficializzato dai rossoblu come primo ...

Calciomercato Genoa - Lapadula usato come contropartita : possibile scambio in vista : Calciomercato Genoa, Gianluca Lapadula si appresta a lasciare il club dopo l’esplosione del duo Kouame-Piatek Calciomercato Genoa, proseguono le trattative in casa ligure, con diversi calciatori sul taccuino della società. Uno dei pupilli di Preziosi, seguito ormai da diverse sessioni di Calciomercato, è il centrocampista dell’Empoli Rade Krunic. Secondo le ultime indiscrezioni, nelle intenzioni del Genoa ci sarebbe uno scambio ...

Calciomercato Sampdoria - intesa con Thorsby : visite e quinquennale : Già a gennaio o il prossimo giugno, nel futuro di Morten Thorsby ci sarà la Sampdoria . Il club blucerchiato, infatti, ha raggiunto un'intesa con il centrocampista norvegese classe 1996 in scadenza di ...

Calciomercato - Balotelli-Nizza : sarà risoluzione. Firma in vista con il Marsiglia di Rudi Garcia : Balotelli-Vieira: è rottura totale. L'attaccante italiano non rientra più nei piani dell'allenatore del Nizza, con cui da tempo è in rotta di collisione: per questo motivo è prossimo il suo passaggio ...

Calciomercato Serie A – Colpo Okaka per l’Udinese! Parma vicino a Caceres - visite mediche per Viviano alla Spal : Apre il Calciomercato invernale in Serie A e i club mettono a segno i primi colpi: l’Udinese prende Okaka dal Watford, il Parma è vicinissimo all’acquisto di Caceres, Viviano svolge le visite mediche con la Spal Giovedì 3 gennaio, il conto alla rovescia è finito: il Calciomercato invernale della Serie A apre finalmente i battenti! Non solo le big al centro della scena, ma anche le medio piccole subito molto attive con i primi colpi ...

Calciomercato Fiorentina - visite mediche per Muriel : L'arrivo a Firenze nella serata di mercoledì dopo un lungo viaggio e la voglia di essere subito protagonista: Luis Muriel è decisamente carico per la sua nuova avventura in Italia . "Sono molto ...