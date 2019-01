Australian Open – Dimitrov ai sedicesimi | il bulgaro stende Cuevas al quarto set

Thomas Fabbiano al 3° turno degli Australian Open : ecco l’avversario dell’azzurro. Data - programma - orario e tv : Nella mattinata italiana, per la prima volta in carriera, Thomas Fabbiano è approdato al terzo turno degli Australian Open di tennis: l’azzurro ha superato l’imponente statunitense Reilly Opelka ed ora attende di conoscere il nome del suo prossimo avversario. Questo il punteggio finale della sfida: Fabbiano (Italia) batte Opelka (Stati Uniti) 6-7 (15) 6-2 6-4 3-6 7-6 [10-5]. L’azzurro tornerà in campo tra due giorni. Di seguito ...

Tennis - Australian Open : Seppi e Fabbiano al terzo turno - ok Federer e Kerber : In scioltezza anche Angelique Kerber, numero 2 del mondo, contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia, numero 176 del ranking Wta e proveniente dalle qualificazioni, battuta con il punteggio di 6-2, 6-3,...

Australian Open - Seppi : 'Il mio segreto? Tanto impegno' : È l'impegno, anzi 'Tanto impegno, il segreto' di Andrea Seppi, il 34enne tennista azzurro protagonista di un inizio di stagione esaltante. Già finalista una settimana fa al torneo di Sydney, l'...

Australian Open 2019 - tutti gli italiani in campo giovedì 17 gennaio. Programma - orari - tv e streaming : Tornano in scena i numeri uno italiani a Melbourne: domani, giovedì 17 gennaio, sarà tempo di secondo turno per le parti alte dei due tabelloni di singolare e vedremo nuovamente in campo, sulla 1573 Arena, sia Fabio Fognini che Camila Giorgi, e, in doppio, Simone Bolelli ed Andreas Seppi. Diretta tv affidata ad Eurosport 1 e 2, diretta streaming su Eurosport Player. ORDINE DI GIOCO DEGLI italiani AGLI Australian Open DEL 17 ...

Australian Open 2019 : il cuore immenso di Thomas Fabbiano. Il gigante Opelka sconfitto dopo un emozionante super-tiebreak : Thomas Fabbiano, con una partita giocata benissimo, si qualifica per il terzo turno degli Australian Open per la prima volta in carriera. L’azzurro, che per la terza volta vince due partite in un tabellone principale di uno Slam (gli era già capitato agli US Open 2017 e a Wimbledon 2018), supera in cinque set l’americano Reilly Opelka, 211 centimetri di altezza, per 6-7(15) 6-2 6-4 3-6 7-6 [10-5] e torna, virtualmente, entro i primi ...

Australian Open – Il curioso dato social : la bambola della figlia di Serena Williams ha più follower di Tatjana Maria : Una grafica degli Australian Open ha mostrato un curioso dato social: l’avversaria di Serena Williams, Tatjana Maria, ha meno fan su Twitter della bambola della figlia della tennista americana Al tempo dei social, va di moda creare un profilo per le principali piattaforme anche ai propri figli, poco importa se siano appena nati, o se comunque potranno utilizzarli con cognizione di causa solo fra diversi anni. Questione di marketing spesso, ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 16 gennaio - risultati e aggiornamenti in tempo reale. Grande vittoria di Fabbiano - anche Seppi al terzo turno - Travaglia sconfitto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Australian Open 2019 di tennis. Cominciano i match del secondo turno sia nel tabellone maschile che in quello femminile. Tornano in campo nel tabellone maschile Roger Federer e Rafael Nadal, entrambi impegnati sulla Rod Laver Arena. Lo svizzero affronterà il britannico Daniel Evans, mentre per lo spagnolo sfida con l’Australiano Matthew Ebden, che proverà a sfruttare ...