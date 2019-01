Scosse di terremoto di magnitudo 4 | 6 e 3 | 0 in Romagna

Due Scosse di terremoto in Emilia Romagna - la prima più forte di Magnitudo 4.6. Epicentro a 11 km da Ravenna. Paura tra la popolazione - gente in strada. Non ci sono danni a persone o cose : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna poco dopo la mezzanotte del 15 gennaio con Epicentro ad 11 km ad est di Ravenna ad una profondità di 25 Km....

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 14 gennaio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Diverse scosse di Terremoto rilevate alle pendici dell'Etna, tutte di debole entità. Lievi scosse anche nel maceratese e nel modenese. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 13 gennaio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Deboli scosse rilevate nella notte alle pendici dell'Etna. Sisma debole anche nel maceratese e, in mattinata, nel bellunese. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 12 gennaio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV /Lievi scosse nell'aquilano, nel catanzarese e alle pendici dell'Etna. Nel pomeriggio scossa moderata nel mar Tirreno, non avvertita grazie all'elevata profondità....

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 11 gennaio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Ultime ore molto tranquille dal punto di vista sismico. Nessuna scossa significativa registrata tra la notte e la mattinata. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto oggi a Bolzano/ Ingv ultime Scosse : sisma 2.8 vicino Moso in Passiria : Terremoto oggi a Bolzano: sisma di magnitudo 2.8 vicino Moso in Passiria. Ingv, le ultime scosse e notizie sull'attività sismica

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 10 gennaio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Ultime ore decisamente piatte nel sottosuolo italiano : tra la notte e la mattina registrata solo una debole scossa di Terremoto nell'aquilano. Altrove nulla da...

Catania : nuove Scosse di terremoto nella notte <br>Gli sfollati sono 1.100 : La terra continua a tremare in provincia di Catania. nuove scosse di terremoto sono state registrate nelle ultime ore. La più forte, con una magnitudo di 3.5, è avvenuta alle 5.10 di oggi con epicentro a sette km da Ragalna, secondo la rilevazione dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. nella notte erano state registrate altre sette scosse di terremoto nel catanese con una magnitudo compresa tra 2.3 e 3.0. Lo sciame sismico non ...

Terremoto Etna - l’Ingv : “Oltre 70 Scosse superiori a magnitudo 2.5 dal 23 Dicembre” : Dall’inizio dell’eruzione dell’Etna e dell’attività sismica sul vulcano, il 23 dicembre scorso, sono avvenute complessivamente nell’area oltre 70 scosse con magnitudo superiore a 2.5 (di cui 5 con magnitudo pari o superiore a 4), la maggior parte delle quali sono localizzate a sud dell’epicentro del Terremoto di Milo. E’ quanto sottolineato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il ...

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 9 gennaio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Intensa scossa di Terremoto nella notte alle pendici dell'Etna. A seguire lievi scosse nel reatino e nel maceratese. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Etna - terremoto 4.1 nel cuore della notte. L'allarme per le continue Scosse : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata oggi alle 00.50 a 10 chilometri a nordovest di Milo (Catania), alle pendici dell'Etna: lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) sul proprio sito. L'ipocentro del sisma è stato rilevato a 2 chilometri di profondità.