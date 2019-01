Razzismo | Ancelotti prosegue la crociata ' Non se ne può più | sempre più insulti'

Ancelotti - guerra al Razzismo : "Il calcio italiano non è cambiato - non se ne può più" : ... "Nel prossimo Consiglio federale di fine mese, semplificheremo l'iter di sospensione delle gare previsto dall'articolo 62 delle Noif - dice alla Gazzetta dello Sport -. Contestualmente all'annuncio ...

Ancelotti : «Koulibaly via per il Razzismo? Sta bene a Napoli e in Italia» : «Con De Laurentiis? Ci siamo detti buon anno» Conferenza stampa di Ancelotti al termine di Napoli-Sassuolo «L’indirizzo tattico era preciso: Insigne doveva giocare a sinistra, Ounas più vicino a Milik. Ounas a sinistra non vuole giocare, Insigne si è sacrificato e poi lui in quella zona di campo sa giocare molto bene. Zielinski aveva la febbre, avevo pensato di schierarlo a sinistra». «Allan e Koulibaly eccezioni al turn over. I fatti ...

Ancelotti : “Il Razzismo è un problema del calcio italiano” : "Il razzismo? Sembra un nostro problema, ma in realtà non è del Napoli, ma del calcio italiano. Il Napoli ha vissuto questo momento a San Siro che non è stato goliardico, quella sera c`è stato ben poco da ridere". Si legge Sassuolo, vigilia di Coppa Italia, ma tiene banco ancora il problema razzismo dalle parti di Castel Volturno. "S`è aperto un dibattito, tante contrapposizioni, noi non abbiamo alcuna pretesa ma c`è un regolamento ed un ...

Napoli - Ancelotti : "Allan out - ha avuto un permesso. Razzismo? Problema sociale e culturale" : Lo sport acuisce il Problema in Italia ma non è solo sportivo. È un Problema sociale e culturale del calcio italiano. Fenomeno che in altri Paesi hanno debellato. Ma siamo un popolo intelligente e ...

Zazzaroni con Ancelotti : 'Sul Razzismo rischiamo figuraccia' - : "È finito il tempo delle parole vuote aggiunge in un secondo tweet il giornalista -: Lega e Federazione devono assumersi delle responsabilità, e la politica prima di loro". "Ne abbiamo le scatole ...

Tajani : «Salvini non deve dare alibi agli ultras - sul Razzismo ha ragione Ancelotti» : Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, è intervenuto alla trasmissione Maracanà di Rmc Sport. Tajani, juventino, ha parlato di calcio, dei recenti episodi – soprattutto quelli di San Siro – e ha commentato le parole di ieri del ministro dell’Intero Matteo Salvini. Ecco alcune sue dichiarazioni riportate da tuttomercatoweb. «Quel che è successo a Milano poteva essere evitato. ...