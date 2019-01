Peste suina | nuovi abbattimenti di capi in Ogliastra | eppure la malttia è in forte

Eradicazione della Peste suina : scontro fra Pigliaru e la ministra Grillo : ... la ministra ha infatti aggiunto che " la peste tanto ha danneggiato il settore, imponendo vincoli all'export che hanno gravemente pesato sull'economia sarda. In pochi mesi di lavoro a stretto ...

Lotta alla Peste suina africana. Giulia Grillo : 'In pochi mesi risultati eccezionali - Sardegna merita sblocco export' : È tempo finalmente di far ripartire l'economia della nostra amata Sardegna. Il 16 gennaio presenteremo al comitato permanente Scopaff della Commissione Ue gli eccellenti risultati dei controlli ...

Peste suina africana dilaga nell'est Europa - ma è innocua per l'uomo : È allarme in Europa per l’epidemia di Peste suina. Nove i Paesi colpiti dall'epidemia del virus che potrebbe essere entrato nelle zone europee, attraverso il transito di maiali e cinghiali selvatici interessati alle battute di caccia provenienti, in particolar modo, dalla Russia. Peste suina: i provvedimenti adottati dall’Unione Europea In seguito al recente allarme dell’epidemia dei suini, l’UE ha promosso diverse misure per cercare di ...

