Nairobi | attentato ad un hotel I jihadisti rivendicano l' assalto

(Di martedì 15 gennaio 2019) Forti esplosioni e spari in undi(Kenya). "C'è stata una bomba, ci sono molti spari", racconta un uomo che lavora negli uffici del complesso dell'Dusit, quello colpito. L'esplosione è stata avvertita anche dagli uffici dell'agenzia Afp, che si trova a circa cinque km di distanza dal compound, che ospita l'albergo e uffici in un quartiere ricco.Una guardia privata di sicurezza ha fatto riferimento a "banditi". Sembra che il commando sia composto da quattro persone. Nell'esplosione hanno preso fuoco diverse automobili. I morti, al momento, sarebbero tre e i feriti sono già 14."Abbiamo un incidente su Riverside Drive e i poliziotti sono stati dispiegati lì", ha riferito un portavoce della polizia, Charles Owino. Dal parcheggio dell'albergo si solleva una nube di fumo e diversi veicoli sono in fiamme, con decine di persone che scappano dal posto.Il corrispondente della ...