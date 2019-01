Spagna | bimbo 2 anni caduto in pozzo

Spagna - bimbo di 2 anni bloccato nel pozzo : lotta contro il tempo per salvare Yulen : Il bimbo è caduto in un piccolo pozzo largo appena 25 centimetri ma profondo oltre 110 metri. Da ore sul posto son impegnati centinaia di soccorritori per cercare di raggiungerlo ma purtroppo ancora non è stato individuato a causa di una frana a circa 80 metri di profondità. Gli esperti hanno calato un robot sonda mentre si sta cercando di scavare un pozzo attiguo.Continua a leggere

