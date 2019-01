Federica Panicucci e Barbara D’Urso hanno fatto pace? Lo scoop

Barbara d'Urso e Federica Panicucci siglano la pace dietro le quinte? : Che sia "leggenda metropolitana" come disse l'una o "Invenzioni di certe lingue lunghe" come affermò l'altra, Federica Panicucci e Barbara d'Urso negli ultimi 10 anni non hanno dato segni di affiatamento né sul lavoro e tanto meno nell'ambito personale.Ma come mai questa lontananza? Tutto nacque quando la bionda conduttrice si impossessò di due programmi precedentemente presenziati dalla d'Urso (Mattino cinque e Domenica cinque nel 2010), ...

Federica Panicucci non fa il botto : Maurizio Costanzo difende la conduttrice : Federica Panicucci, Capodanno flop su Canale 5: le parole di Maurizio Costanzo Continua a far discutere il flop di Federica Panicucci con Capodanno in musica. Lo show di Canale 5 andato in onda lo scorso 31 dicembre ha registrato bassi ascolti ed è stato battuto da L’anno che verrà di Rai 1. In molti hanno […] L'articolo Federica Panicucci non fa il botto: Maurizio Costanzo difende la conduttrice proviene da Gossip e Tv.

Federica Panicucci e Marco Bacini - nozze in arrivo? La frase che insospettisce i fan : “Benvenuto 2019… il nostro anno speciale”. Così Federica Panicucci ha accolto il 2019 accanto al suo Marco Bacini sotto la Tour Eiffel a Parigi dopo aver condotto il Capodanno in musica di Canale 5. E lo scatto molto romantico ha scatenato il gossip per quell’affermazione a mezza bocca della presentatrice che potrebbe far intendere grandi progetti all’orizzonte per la coppia nei prossimi mesi. I due, infatti, ...

Striscia la Notizia - colpo basso a Federica Panicucci : "Avete notato che a Capodanno..." : Come sempre, Striscia la Notizia non risparmia nessuno. Men che meno colleghi e colleghe di Mediaset. E così, nella rubrica Fatti e Rifatti del tg satirico di Antonio Ricci in onda su Canale 5, la protagonista - suo malgrado - è Federica Panicucci, madrina del Capodanno su Mediaset, trasmesso propri

Giulia Salemi intervistata da Federica Panicucci : 'Io e Francesco siamo innamorati' : Giulia Salemi questa mattina è stata ospite a Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci. L'ex gieffina nel corso dell'intervista si è raccontata a viso aperto: dalla storia con Francesco Monte, al rapporto con la sua mamma. L'ex gieffina visibilmente emozionata in volto, ha fatto chiarezza sul rapporto instaurato con l'ex tronista di Uomini e Donne. All'interno della casa del Grande Fratello Vip, Giulia e Francesco hanno dato luce a ...

Federica Panicucci - la foto col compagno rovinata dai commenti maligni : cosa non sfugge : “A proposito di noi…” e un cuoricino rosso. Così Federica Panicucci commenta il nuovo scatto su Instagram che la immortala accanto al compagno, Marco Bacini. Tra la conduttrice di Mattino 5 e l’imprenditore le cose vanno a gonfie vele, tanto che per il gossip potrebbero arrivare presto i fiori d’arancio. Stando a quanto rivelato dal giornalista Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi, dopo 3 anni d’amore con Bacini la Panicucci sarebbe pronta ...

Federica Panicucci e Marco Bacini - la foto su Instagram e lo schifo : 'Facile così' - cosa notano i fan a fianco : 'A proposito di noi'. Federica Panicucci pubblica su Instagram una foto insieme al suo compagno Marco Bacini . Le cose tra la conduttrice di Mattino 5 e l'imprenditore vanno a gonfie vele, tanto che ...

Estate 2019 a Monopoli : Federica Panicucci sposa Marco Bacini : Sarà l’evento mondano dell’Estate barese. Nel capoluogo pugliese si sono scambiati la promessa Federica Panicucci, conduttrice di Mattino 5 su

Federica Panicucci - esplode il gossip : il retroscena sulla conduttrice : La notte di San Silvestro Federica Panicucci ha condotto su Mediaset il programma ‘Capodanno in musica’ e il giorno successivo molti giornali e siti hanno riportato quegli attimi di imbarazzo dopo l’esibizione del rapper Junior Cally. Molto conosciuto tra i giovani, l’artista laziale è famoso perché ai suoi concerti si presenta sempre con una maschera senza mostrare mai il volto e durante la serata di Capodanno a Bari trasmessa su Canale 5 ha ...

Ma - insomma - povera Federica Panicucci! Avete rotto il ca**o con questo rap : Che volgarità! Vergogna! Non c’è più contegno. Stiamo scadendo davvero nell’indecenza più irrecuperabile, tanto quanto intollerabile. Concludi il 2018 male e inizi anche peggio questo 2019. Bisogna fermare questa deriva intellettuale. Ma soprattutto bisogna mettere un freno a questi rapper che scatenano il male del Paese. Stiamo finendo come gli Stati Uniti. Ma come fare? E proprio questi rapper sono la causa di tutto: Corinaldo manomessa da ...

Federica Panicucci si scusa per le frasi pronunciate dal rapper Junior Cally : Federica Panicucci durante la conduzione del programma ‘Capodanno in Musica’ in onda su Mediaset nella notte di San Silvestro, è apparsa visibilmente in imbarazzo dopo l’esibizione del rapper Junior Cally. Le parole dell'artista rivolte al pubblico, in buona sostanza, sono sembrate piuttosto scurrili. Il rapper laziale classe 1991 durante i suoi concerti si presenta con una maschera senza mostrare la faccia, ma è molto apprezzato e conosciuto ...