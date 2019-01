Com’è Hackitaly - che vorrebbe essere il Rousseau del Partito democratico : L’immagine di benvenuto di Hackitaly.it Hackitaly.it. Potrebbe far venire in mente a un sito per un meeting di hacker italiani. E in effetti un’iniziativa di questo tipo ha un nome del tutto simile. Ma così non è: si tratta infatti di un’idea di Francesco Boccia, uno dei candidati alla segreteria del Pd. Ma andiamo con ordine, innanzitutto dando un’occhiata al sito. Si apre con una fotografia satellitare dell’Italia con dei colori ...