Borse asiatiche in rosso Chiusa la piazza di Tokyo

Borse asiatiche in territorio positivo : Ottima seduta per le Borse asiatiche , che chiudono gli scambi in forte rialzo su un possibile allentamento delle tensioni commerciali USA-Cina in vista dell'incontro delle delegazioni in programma ...

Revenue warning di Apple trascina in rosso Borse asiatiche : Si muovono in rosso i mercati dell'area Asia-Pacifico. Pesa il Revenue warning di Apple, che si è sommato ai timori sul rallentamento dell'economia globale e dell'indebolimento dei profitti. Ieri Apple ha tagliato le previsioni di vendita, per la prima volta dal 2007, anche per il rallentamento in Cina. L'annuncio a sorpresa di Apple ha ...

Borse asiatiche in rosso. Pesano la Cina e le vendite di iPhone : Altra giornata difficile per i mercati asiatici, zavorrati dalla frenata dell'economia cinese e dall'allarme lanciato da Apple sulle vendite di iPhone nella più grande economia asiatica

Borse asiatiche - apretura in ribasso : 03.22 Apertura in ribasso per le Borse asiatiche nei primi minuti di contrattazione, con i titoli tecnologici in calo dopo che Apple ha tagliato le stime sui ricavi dopo il rallentamento delle vendite di iPhone in Cina. A Hong Kong, l'indice Hang Seng cede lo 0,21%, a 25,077,68 punti. L'indice di Shanghai lascia sul terreno lo 0,14% a 2461,78 punti mentre quello di Shenzhen cede lo 0,18%, a 1,254,13 punti. La Borsa di Tokyo è chiusa e ...

Borse asiatiche - prima seduta dell'anno in rosso in scia dati cinesi : prima seduta dell'anno all'insegna delle difficoltà per le borsa asiatiche , che chiudono le contrattazioni in rosso, dopo alcuni deludenti dati cinesi . Anche la performance dell'anno di Wall Street ...

Borse asiatiche a ranghi ridotti. Hong Kong solitaria ma fiduciosa : Segnali di ottimismo arrivano dall'Asia anche se molti mercati oggi sono rimasti chiudi per festività. Così per la Borsa di Tokyo che ha chiuso l'ultima seduta del 2018 venerdì scorso, 28 dicembre, ...

Le tensioni di Wall Street affondano le Borse asiatiche : Tokyo perde il 5% : Le tensioni di Wall Street mandano a picco anche la Borsa di Tokyo che a mezzogiorno segna un calo di oltre il 5% con gli investitori spaventati dalle molteplici incertezze politiche ed economiche che arrivano dagli Stati Uniti....

Borse. Asiatiche caute - europee in calo : 10.15 Le poche borse Asiatiche aperte sono positive ma caute a fine seduta, visto il timore che lo shutdown parziale negli Usa possa protrarsi fino a inizio 2019. Sydney +0,48%, Shanghai +0,43% e Shenzhen +0,75%. Le europee hanno invece avviato le contrattazioni in ribasso. Londra perde lo 0,7% e Parigi sta cedendo quasi l'1%. Milano e Francoforte sono chiuse. L'euro guadagna terreno sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1393 ...

Borse asiatiche in ordine sparso. Chiusa Tokyo : Teleborsa, - Miste le piazze asiatiche in avvio di settimana , orfane della piazza di Tokyo rimasta Chiusa per festività. Ferme anche Singapore , Jakarta e Sydney . Chiude in via anticipata Hong Kong ,...

Borse asiatiche in territorio negativo dopo Fed : Chiusura in terreno negativo per le principali Borse d'estremo oriente , penalizzate dal sell off che ha investito la piazza di Wall Street sul rialzo del costo del denaro deciso dalla Fed . Nel ...

Borse asiatiche in ordine sparso : La borsa di Tokyo chiude le contrattazioni in frazionale rialzo , dopo il tonfo di venerdì scorso, 14 dicembre 2018, della piazza di Wall Street. Si attende con ansia l'ultima riunione della Fed dell'...

Il rallentamento della Cina manda al tappeto le Borse asiatiche : Il rallentamento dell'economia cinese manda al tappeto le Borse asiatiche . La Borsa di Tokyo affonda del 2,02% in chiusura, dopo due giorni di netti rialzi, appesantita anche dai timori delle imprese. A fine scambi l'...

Borse asiatiche in rosso. Pesano dati Cina : L'ultima seduta finanziaria delle principali Borse d'estremo oriente si tinge di rosso sotto il peso dei deludenti dati giunti dalla congiuntura cinese . Nel dettaglio, la produzione delle fabbriche ...