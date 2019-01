A Napoli il primo esperimento di libreria 'book and bed' : La formula viene chiamata Book & Bed e sarà sperimentata in Italia per la prima volta a Napoli, al secondo piano della libreria Mondadori di Via Luca Giordano al quartiere Vomero, inaugurata lo scorso marzo. Come si evince dal nome sarà possibile consultare libri, come una normale libreria o biblioteca, ma se dovesse venire sonno saranno disponibili anche delle comode cuccette per addormentarsi circondati dalle proprie parole ...

Napoli-Sassuolo - ancora tanto Milik. Primo gol al San Paolo per Fabian : Il Napoli si aggiudica questo Primo scontro in Coppa Italia contro il Sassuolo, il 7 ottobre scorso in questo stadio finì sempre 2-0 per i partenopei. Il club di De Zerbi nella sua storia non è mai riuscito ad aggiudicarsi la Coppa Italia. Il Napoli, invece, è riuscito ad aggiudicarsi la Coppa in 5 edizioni (1961/62 – 1975/76 – 1986/87 – 2011/12 – 2013/14). Primo gol in Coppa Italia per Milik, che conta solo tre presenze in Coppa Italia, ...

Napoli-Sassuolo primo tempo 1-0 - decide Milik (e il Var) : Azione Insigne-Ounas È un gol di Arkadiusz Milik a decidere il primo tempo Napoli e Sassuolo ottavo di finale di Coppa Italia. Primi 45 minuti in chiaroscuro del Napoli che non corre quasi mai pericoli, ma va a intermittenza. Il quasi si riferisce al 35esimo del primo tempo, quando il Sassuolo va in rete con Locatelli ben servito da Djuricic. Veementi le proteste del Napoli per un precedente fallo di mano d Locatelli da cui era nata ...

Lozano vicino al Napoli - Kiyine primo rinforzo per Ancelotti : sirene francesi per Allan : Il Napoli è ad un passo dall'acquisto di Hirving Lozano: il mercato della società partenopea sta entrando nel vivo e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è in procinto di chiudere un'importante trattativa, che consentirà al tecnico azzurro Carlo Ancelotti di usufruire di un innesto nel reparto avanzato della formazione da lui allenata. Nelle ultime ore si sarebbero intensificati i contatti tra il dirigente campano e Mino Raiola, procuratore ...

Qualificazioni Australian Open – Bolelli ko al primo turno - avanzano Travaglia e Napolitano : Simone Bolelli già fuori dagli Australian Open, il tennista azzurro si ferma al primo turno delle Qualificazioni del primo Slam dell’anno In vista degli Australian Open, primo Slam del 2019 in programma dal 14 al 27 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park, si stanno disputando i turni di qualificazione al tabellone principale. Tra i match scesi in campo tra la notte e l’alba italiana ci sono quelli che hanno visto ...

Primo giorno di saldi a Napoli : acquisti sì ma senza corse : Cinque gennaio, Primo giorno di saldi. Alcuni napoletani salutano le feste facendo shopping complice anche la notte della Befana per fare acquisti in modo conveniente. Ma anche quest'anno per lo più ...

Napoli - Barella il primo obiettivo per rinforzare la rosa (RUMORS) : Il Napoli potrebbe essere la big che infiammerà maggiormente questa sessione invernale di calciomercato. Inter e Juventus molto probabilmente si muoveranno poco o nulla, rimandando i grandi colpi alla prossima estate. Gli azzurri, invece, potrebbero fare qualche operazione importante. Già lo scorso anno il club partenopeo fu sulla bocca di tutti per le trattative per Simone Verdi e Matteo Politano. Il primo fu molto vicino, con il Bologna che ...

Napoli - primo bilancio della notte di San Silvestro : due feriti gravi : Allo scoccare della mezzanotte insieme ai festeggiamenti si sono registrati anche i primi ferimenti da fuochi d'artificio. Si tratta di un 41enne e di un 34 enne, entrambi napoletani e assistiti all'...

Napoli - è un 13enne il primo ferito di San Silvestro : ha perso due dita : Il primo ferito grave dell'ultimo dell'anno è un 13enne, soccorso per lo scoppio di un petardo. Il ragazzino ha riportato numerose lacerazioni alle gambe e la compromissione delle dita...

Live Napoli-Bologna 1-1 Il primo tempo finisce in parità : Il Napoli, che non ha ancora smaltito le polemiche seguite alla sconfitta di San Siro con l'Inter maturata proprio nell'incandescente finale di partita, torna in campo quest'oggi alle ore...

Napoli-Bologna 1-1 - primo tempo : Santander risponde a Milik : I primi 45 minuti Il Napoli inizia molto male, il Bologna riparte benissimo e mette in pericolo diverse volte la porta di Meret. Poli, soprattutto, va vicinissimo al gol con un diagonale stretto su cui Santander è leggermente in ritardo. La squadra di Ancelotti recupera le distanze e le misure, così trova il vantaggio al primo affondo: azione insistita di Milik e Mertens, la palla finisce sul destro del polacco dopo due rimpalli, tiro sporco e ...

Calciomercato Napoli - Pavard primo nella lista : si complica Todibo : Calciomercato Napoli – Gli otto punti di svantaggio sulla Juventus, ora, iniziano a pesare per Carlo Ancelotti che vuole assolutamente diminuire il gap con i bianconeri. Il tecnico azzurro ha infatti espressamente richiesto dei rinforzi ad Aurelio De Laurentiis che, a sua volta, ha dato mandato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di esaudire le […] L'articolo Calciomercato Napoli, Pavard primo nella lista: si complica ...

Napoli - Hamsik ko : distrazione muscolare di primo grado : ROMA - Il solito, balordo movimento in allungo che ha costretto il capitano del Napoli , Marek Hamsik , ad alzare bandiera bianca al 24' del primo tempo durante il match di ieri sera contro l'Inter. ...