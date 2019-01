Salvini | rivedere maxi-stipendi Rai | come quello di Fazio

ilfogliettone

(Di domenica 13 gennaio 2019) "Da cittadino italiano una mia preoccupazione sono i. Non dirò che c'è un conduttore su Rai 1 che guadagna in un meseche io guadagno in un anno, ma secondo me qualcheuccio da quelle parti va rivisto". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteoa 'Non è l'arena' su La7. "Non mi riferisco assolutamente a Fabio...", ha aggiunto sorridendo ironicamente.