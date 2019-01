Blastingnews

: Riccardo Tacconi, scomparso sul Nevegal, ancora non si trova: continuano le ricerche - Noemithestar : Riccardo Tacconi, scomparso sul Nevegal, ancora non si trova: continuano le ricerche - RADIOPIU : RICERCA IN NEVEGAL, DOMANI IL PUNTO IN PREFETTURA Belluno, 13 - 01 - 19 Sono rientrate le squadre che anche oggi h… - CorriereAlpi : Riccardo Tacconi ancora non si trova: oggi si continua a cercare -

(Di domenica 13 gennaio 2019)non si. L'uomo, commercialista 58enne residente a Milano, ha fatto perdere le sue tracce 10 giorni fa - venerdì 4 gennaio - ad Alpe in fiore sul, destinazione turistica alle porte di Belluno., che stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con moglie e figlia è uscito per fare una corsa ed è sparito nel nulla. Da allora lo cercano senza sosta squadre di volontari e forze dell'ordine. Domani, lunedì 14 gennaio, ci sarà un incontro in Prefettura per fare il punto della situazione.Lesenza sosta Anche oggi decine e decine di volontari hanno affiancato, nella ricerca di, uomini del soccorso alpino, Vigili del fuoco, Carabinieri forestali, Sagf di Cortina e Auronzo e Protezione civile.Le perlustrazioni, effettuate con l'ausilio di droni e cani molecolari, negli ultimi giorni, si sono concentrate nella ...