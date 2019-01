Per Trieste Airport c'è F2i : Chi, se non F2i, per rilevare il 55% di Trieste Airport , la quota oggetto del bando lanciato per la seconda volta dalla Regione Friuli e il cui valore è stimato in 32,5 milioni. Il passo indietro di ...

Pallanuoto femminile - le convocate di Fabio Conti Per la sfida all’Olanda : 15 azzurre Per il match di Trieste : Sono 15 le convocate dal CT Fabio Conti per la sfida dell’Italia contro l’Olanda, valida per l’Europa Cup di Pallanuoto femminile: il Setterosa giocherà martedì 15 a Trieste alle ore 20.00 contro le Orange, che però oggi hanno perso ai rigori contro l’Ungheria per 13-14 (10-10 alla fine dei regolamentari), non riuscendo ad avvicinarsi, se non di una lunghezza, alle azzurre. La classifica ora recita: Italia 9, Ungheria 5, ...

Trieste - vicesindaco paga la multa Per aver buttato le coPerte del clochard : Paolo Polidori ha rinunciato al ricorso e pagato 100 euro. Ma ora il fotografo Massimo Sestini glie ne chiede 30mila per aver pubblicato una sua immagine su Facebook

Multa da 100 euro al vicesindaco di Trieste Paolo Polidori Per aver buttato le coPerte al senzatetto : Cento euro di Multa per avere gettato nel cassonetto dell'indifferenziata - anziché in quelli gialli destinati ai tessili - le povere cose del clochard romeno di via Carducci. E' l'ammenda che è stata comminata dalla Polizia locale di Trieste al vicesindaco, Paolo Polidori, travolto nei giorni scorsi da una bufera mediatica per avere gettato nella spazzatura le coperte e i vestiti di un senzatetto ed essersene poi vantato sul suo ...

Trieste - nuovi guai Per Polidori : viola copyright di una foto di migranti - reporter chiede danni Per 30mila euro : Ancora guai per il vicesindaco di Trieste , Paolo Polidori, , dopo le polemiche per un post in cui aveva dichiarato di aver buttato le coperte di un senzatetto , , accusato di aver violato i copyright ...

Il fotografo Massimo Sestini ha fatto causa al vicesindaco di Trieste Per aver usato su Facebook una sua famosa fotografia : Il fotografo italiano Massimo Sestini ha fatto causa al vicesindaco di Trieste Paolo Polidori per aver utilizzato in modo improprio e senza riferirne l’autore una sua famosa fotografia. Polidori, diventato celebre qualche giorno fa per essersi vantato di aver buttato

Aeroporti : Save - no offerta Per Trieste : ANSA, - VENEZIA, 9 GEN - La Save di Venezia non presenterà offerte per la gara aperta dalla Aeroporto Friuli Venezia Giulia per la cessione del 55% del capitale azionario dello scalo di Ronchi dei ...

Trieste - Polidori rilancia : “Il clochard a cui ho gettato le coPerte guadagna 1800 euro al mese” : Intervistato in radio durante la trasmissione “La Zanzara”, il vicesindaco di Trieste Paolo Polidori continua a parlare del clochard a cui ha gettato le coperte. A suo dire, quell’uomo ci guadagna a stare lì: “È un barbone volontario, guadagna 1800 euro al mese, 60 al giorno. Ogni giorno, me lo dicono i commercianti, andava a cambiare da loro i soldi raccolti”.Continua a leggere

Trieste - multa al vicesindaco che ha buttato la coPerta del clochard : era il cassonetto sbagliato : Paolo Polidori, il vicesindaco leghista di Trieste, potrebbe essere multato. Nei giorni scorsi l’uomo è stato sotto ai riflettori per un gesto che ha fatto discutere: ha gettato via le coperte usate da un clochard per ripararsi dal freddo, e lo ha anche postato sulla propria pagina social vantandosene. Le polemiche sono arrivate immediatamente e tra i cittadini è partita una gara di solidarietà per aiutare il clochard vittima del ...

Trieste - parla il clochard : 'Dormo in strada e non mi è mai successo niente - tante Persone mi hanno aiutato' : "Dormo in strada e non mi è mai successo niente, né la polizia né i carabinieri mi hanno mai fatto nulla. Solo i vigili mi hanno mandato via e mi hanno sequestrato i soldi". A parlare è Mesej Miha j, ...