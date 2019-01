Padova | si sottopone a una biopsia ma non si risveglia più | Elisabetta muore a 50 anni

Padova - si sottopone a biopsia ma non si risveglia dall’anestesia : Elisabetta muore a 50 anni : Elisabetta Pelosin è morta a 50 anni per una complicanza sopraggiunta nel corso di un test di routine. Aveva notato un sospetto rigonfiamento all'altezza della coscia e per questo si era sottoposta ad una biopsia dalla quale non si è più risvegliata. Il sindaco di Sandono di Massanzago: "Una tragedia che sconvolge tutti".Continua a leggere