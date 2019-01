Attenzione alla truffa del mercurio : via pensione e gioielli - l'ennesimo caso : Il modus operandi per trarre in inganno le vittime (soprattutto anziani) con questa truffa è sempre lo stesso da diversi...

caso Battisti - da Alessio Casimirri a Marina Petrella : mozione Lega per estradare altri 50 terroristi in fuga : 'Battisti deve essere il primo di una lunga serie. La Lega presenterà una mozione alla Camera per sollecitare con determinazione l'estradizione degli oltre 50 terroristi condannati in via definitiva e ...

caso peculato nello Spazzacorrotti - Pd : “Il ministro Bonafede si dimetta”. Le legge non è ancora in Gazzetta : Si riapre il Caso peculato nello Spazzacorrotti. Dopo che durante la discussione della legge per due volte sono stati sventati i tentativi della Lega di inserire un emendamento salva consiglieri accusati di spese pazze, un codicillo inserito nel provvedimento rischia ora di avere lo stesso effetto voluto dal Carroccio. Come raccontato da il Fatto Quotidiano infatti, è stata inserita una norma che derubrica il peculato a indebita percezione, ...

caso Randy Pitchford : il CEO di Gearbox risponde alle accuse di appropriazione indebita : Randy Pitchford ha risposto alle pesanti accuse che gli sono state mosse dall'ex legale di Gearbox, e come possiamo vedere prende debitamente le distanze da ogni insinuazione.Ieri abbiamo infatti parlato di come il CEO della società sia stato accusato di essersi indebitamente appropriato di ben 12 milioni di dollari, soldi che sarebbero stati stanziati da Take-Two per lo sviluppo di Borderlands 3. L'accusa parte da Wade Callender, legale che ha ...

Furti a Stroncone - l'emergenza diventa un caso politico : la Lega incontra i cittadini : Oggi incontro interreligioso CAMBIA MENTO ← Parco dei Sibillini, c'è un progetto per la promozione del turismo scolastico Scherma, Foconi domina in Coppa del Mondo → Potrebbe anche ...

Il Comitato etico sul caso Teramo : ANSA, - ROMA, 13 GEN - Il Prefetto Francesco Cirillo, presidente del Comitato etico della Lega Pro, ha incontrato Francesco Ghirelli, presidente dell'organismo calcistico. "Il confronto è nato in ...

Battisti catturato in Bolivia. Ma scoppia il caso : «Niente ergastolo» : È finita in Bolivia la fuga di Cesare Battisti. Stava camminando per le strade di Santa Cruz de La Sierra, camuffato con barba e baffi e con documenti falsi, quando è stato fermato...

Il Comitato etico sul caso Teramo : ANSA, - ROMA, 13 GEN - Il Prefetto Francesco Cirillo, presidente del Comitato etico della Lega Pro, ha incontrato Francesco Ghirelli, presidente dell'organismo calcistico. "Il confronto è nato in ...

Cesare Battisti catturato in Bolivia : aveva documenti falsi. Scoppia il caso : «Niente ergastolo» : È finita in Bolivia la fuga di Cesare Battisti. Stava camminando per le strade di Santa Cruz de La Sierra, camuffato con barba e baffi e con documenti falsi, quando è stato fermato...

Cesare Battisti catturato in Bolivia. Scoppia il caso : «Niente ergastolo» : È finita in Bolivia la fuga di Cesare Battisti. Stava camminando per le strade di Santa Cruz de La Sierra, camuffato con barba e baffi, quando è stato fermato dalla polizia. Un aereo...

Blitz dei NAS a Nola - Mariglianella - casoria - Somma - Pollena Trocchia e Torre del Greco : I militari dell'arma dei carabinieri del reparto speciale dei N.A.S. (Nucleo Anti-Sofisticazioni) del comando provinciale di Napoli, durante le normali attività di controllo del territorio, prevenzione degli illeciti e tutela della legalità, svolte nella giornata di ieri, hanno effettuato ispezioni in diverse attività ed esercizi commerciali della città metropolitana di Napoli. Controlli in supermercati Le forze dell'ordine hanno svolto un Blitz ...

Napoli - Ancelotti rilancia : 'In caso di cori razzisti - interrompere la partita' : Carlo Ancelotti non ha dubbi: in caso di insulti xenofobi chiederà l'interruzione della partita. Il tecnico del Napoli torna sui fatti di Santo Stefano a Milano, in occasione del big match...

Pamela Anderson : 'Il mio successo per caso - Assange sta soffrendo molto. Sì - amo Rami' : Sul caso Weinstein, Pamela Anderson ha poi commentato: 'Con lui ho avuto solo un breve incontro, ma purtroppo queste cose in quel mondo capitano. Lui ha commesso degli abusi e ne subirà le ...

caso Regeni - ora la Procura indaga sulle pressioni al consulente egiziano della famiglia : Sono passati tre anni dall'omicidio di Giulio Regeni, avvenuto tra il 25 gennaio - giorno del suo rapimento - e il 3 febbraio 2016, ovvero il giorno in cui fu ritrovato il suo corpo in un fosso. Sono passati tre anni, eppure si è fatta davvero poca chiarezza circa la triste vicenda, che rimane tuttora irrisolta, senza certezze riguardo al nome dei colpevoli e senza una causa precisa. Ad infittire questa nebbia, la decisione presa stamattina ...