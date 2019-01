lastampa

: Giacomo e le liti di coppia: “Come superarle con un sorriso” - LaStampa : Giacomo e le liti di coppia: “Come superarle con un sorriso” - viki_serafin : RT @pvinkroses: Ditemi ciò che volete, insultatemi, ma io ho in testa mala noche di Alvis e sono contenta che sia entrato al posto di Giaco… - pvinkroses : Ditemi ciò che volete, insultatemi, ma io ho in testa mala noche di Alvis e sono contenta che sia entrato al posto… -

(Di domenica 13 gennaio 2019) Non riesce a star fermo,Poretti. In attesa di riprendere a lavorare con Aldo e Giovanni alla stesura del film che gireranno in estate, mentre è ancora in tournée con il monologo 'Fare un'...