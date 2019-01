Come è andata con il Var nel girone di andata?

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : Come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Serie D - 17iornata - si conclude in pari la sfida tra Pro Donero e Lavagnese : ecco Come è andata : Si conclude con un pareggio per 1-1 la sfida tra Pro Donero e Lavagnese, valida per il recupero della 17giornata del girone A di Serie D. I due sigilli, decisivi per il match andato in onda al "...

Vieni da Me - Leo Gullotta e la tragica morte della sorella : 'Come se ne è andata' - strazio da Caterina Balivo : A Vieni da me di Caterina Balivo , si confessa Leo Gullotta . L'attore comico si apre e ricorda la sorella scomparsa prematuramente. "La curiosità è un mio elemento distintivo, già da bambino", ...

Calcio - Semifinali andata League Cup 2019 : programma - orari e tv di Tottenham-Chelsea e Manchester City-Burton. Come vedere le partite in diretta streaming : Martedì 8 e mercoledì 9 gennaio si giocheranno le Semifinali d’andata della League Cup 2019, la Coppa di Lega inglese che quest’anno è nota anche Come Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione. Si incomincia col botto, il big match tra il Tottenham secondo in Premier League e il Chelsea di Maurizio Sarri che insegue il suo primo trofeo oltre la Manica. Il Manchester City, Campione d’Inghilterra, sfiderà invece la rivelazione ...