Colpi di pistola in Largo Concordia | un ferito tra i giovani del sabato notte

Uomo ferito da Colpi pistola alla testa : ANSA, - CORIGLIANO ROSSANO , COSENZA, , 12 GEN - Un Uomo, A. B., di 26 anni, di Rossano, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito con due colpi di pistola alla testa ed ora si trova ricoverato ...

Roma - agguato davanti a un asilo : uomo ferito gravemente a Colpi di pistola : Spari davanti a un asilo nido nel quartiere della Magliana , alla periferia di Roma . Un uomo, 35 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito a colpi di pistola mentre era in macchina: è ...

Agguato davanti asilo a Roma - ferito a Colpi pistola : Spari davanti a un asilo nido alla periferia di Roma. Un uomo e' stato ferito a colpi di pistola mentre si trovava in macchina. E' accaduto intorno alle 8.50 in via Castiglion Fibocchi alla Magliana. Dalle prime informazioni sembra sia stato affiancato da uno scooter da cui hanno sparato. E' stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. L'uomo, che ha precedenti, probabilmente aveva lasciato il figlio a scuola. Sulla vicenda indaga la ...

Far west a Crotone : quindici Colpi di pistola sparati in pieno giorno : Attimi di paura nella tarda mattinata del 9 gennaio nel quartiere Fondo Gesù di Crotone. quindici colpi di arma da fuoco, otto di pistola e sette di fucile, sono stati sparati da persone non ...

Napoli - agguato nella notte : pregiudicato ferito con due Colpi di pistola : Un 29enne napoletano è stato ferito da un proiettile ieri sera, a pochi passi dalla propria abitazione. L'uomo, pregiudicato già noto alle forze dell'ordine, è stato colpito in vico Portamedina, nella ...

Cinque Colpi di pistola contro un bar : paura ieri sera : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Cinque colpi di pistola contro ...

Uccise ambulante senegalese a Colpi di pistola - condannato a 16 anni : Il 5 marzo 2018 freddò il venditore ambulante senegalese Idy Diene a colpi di pistola sul ponte Vespucci a Firenze. Ora il giudice Sara Farini ha condannato a 16 anni l'ex tipografo Roberto Pirrone ...

Sangue sul cenone di San Silvestro : lite in pescheria finisce a Colpi di pistola - due feriti nel Napoletano : TORRE ANNUNZIARA - lite e sparatoria in pescheria: due feriti. Sangue nel centro di Torre Annunziata. Due uomini sono stati gambizzati in serata alla pescheria 'O Vangelista di via Roma, a Torre...

Giallo a Giugliano - esplosi cinque Colpi di pistola contro la serranda di un negozio di elettrodomestici : Giugliano. Sono cinque i colpi di pistola esplosi contro la seranda del negozio Faby Gas di via Dante Alighieri a Giugliano. E' quanto scoperto dal titolare del negozio che vende e ripara ...

Uccide la ex moglie a Colpi di pistola - poi tenta il suicidio con la stessa arma : Una donna di 60 anni, Sara Parisi, è stata uccisa con colpi di pistola a Giarre. L'omicidio è avvenuto in strada, vicino all'abitazione della donna. A sparare sarebbe stato l'ex marito, dal quale era ...

Omicidio di mattina nel Salernitano : imprenditore ucciso a Colpi di pistola da un concorrente : Due colpi di pistola, la corsa in ospedale e poi il decesso. Erano circa le 7.30 quando l'esplosione di due colpi ha squarciato la tranquillità di Baronissi, comune della Valle...

Salerno - imprenditore ucciso a Colpi di pistola a Baronissi : si cerca l'omicida : Brutto episodio questa mattina a Baronissi, nel salernitano, dove Biagio Capacchione, un noto imprenditore del posto, è rimasto ucciso in un agguato in piena regola. colpito con almeno due colpi di pistola, l'uomo è deceduto presso l'ospedale "Ruggi D'Aragona" di Salerno. Erano troppo gravi le ferite e le lesioni riportate. Al momento i Carabinieri stanno cercando l'omicida, che ha fatto perdere le proprie tracce subito dopo aver compiuto il ...

Agguato di mattina nel Salernitano : imprenditore ucciso a Colpi di pistola : Due colpi di pistola, la corsa in ospedale e poi il decesso. Erano circa le 7.30 quando l'esplosione di due colpi ha squarciato la tranquillità di Baronissi, comune della Valle...

PESARO - MARCELLO BRUZZESE UCCISO A Colpi DI PISTOLA/ Fratello pentito 'ndrangheta : caccia ai killer di Natale : PESARO, MARCELLO BRUZZESE UCCISO a COLPI di PISTOLA: era Fratello di pentito 'ndrangheta. Sono stati sparati almeno 24 proiettili