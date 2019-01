Trump paragona lo shutdown ad una crisi umanitaria

Jane Fonda paragona Trump a Hitler tra gli applausi delle femministe Usa : La lista delle celebrità e vip americani che non hanno perso l"occasione di insultare Donald Trump si allunga di nuovo.Questa volta tocca a Jane Fonda che, dal palco dei Women"s Media Centre Awards a New York, si è spinta a paragonare l"ascesa del presidente USA a quella di Adolf Hitler nella Germania degli anni venti. L"attrice due volte premio Oscar ha ricordato come il terzo reich abbia Fondato la sua rapida ascesa sulla negazione della ...