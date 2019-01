Psg di Rigore Volpicelli impavido

Ligue 1 - Strasburgo-Psg 1-1 : gol di Lala - rigore - e Cavani - rigore - : Un rigore e un punto per parte. Allo Stade de la Meinau finisce 1-1 la sfida della 16ª giornata di Ligue 1 tra Strasburgo e Psg con due tiri dal dischetto: il primo per i padroni di casa , al 41', ...

Champions - Inter-Barça senza errori. Napoli-Psg - manca un rigore ai francesi : INTER-BARCELLONA - Il polacco Szymon Marciniak fischia poco, lascia giocare le due squadre, sorvola su un paio di falli che avrebbero meritato il suo intervento. Ma la partita nel complesso non ...

Napoli-Psg 1-1 - Champions League : Insigne risponde a Bernat su rigore e i partenopei volano in testa al girone : Termina 1-1 al San Paolo tra Napoli e Psg, nel quarto incontro del gruppo C della Champions League 2018-2019. Una partita ben giocata da entrambe le squadre in cui il risultato di parità è giusto. In vantaggio gli ospiti con lo spagnolo Juan Bernat nel minuto di recupero della prima frazione. Ha risposto Lorenzo Insigne su calcio di rigore al 62′, per fallo di Gigi Buffon su Dries Mertens. Un risultato che proietta in vetta al ...

Champions - Napoli-Psg 1-1 : gol di Bernat e Insigne - rigore - : Finisce in pareggio, come a Parigi, ma la qualificazione è più vicina. Il Napoli impone l'1-1 al Psg e aggiunge un altro tassello sulla via del passaggio agli ottavi. Nel gruppo C i partenopei ora ...