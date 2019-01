Pallavolo | la Revivre Axopower Milano pronta ad ospitare l’Azimut Leo Shoes Modena

Pallavolo - la Revivre Axopower Milano soffre ma torna da Latina con tre punti : Revivre Axopower Milano vittoriosa in quel di Latina, la squadra di coach Giani torna dalla trasferta laziale con tre punti Tanto sudata quanto preziosa la vittoria che la Revivre Axopower Milano riporta a casa dopo la trasferta di Latina contro i padroni di casa della Top Volley. Nel palazzetto dello sport di Cisterna di Latina la formazione di coach Giani riesce ad ottenere il bottino pieno dei tre punti al termine di un confronto ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : Revivre Axopower Milano in trasferta a Latina - obiettivo vittoria per i lombardi : La formazione lombarda fa visita alla Top Volley Latina con l’obiettivo di portare a casa l’intera posta in palio Tornare a casa da Latina con tre punti nella calza della befana: è questo l’obiettivo della Revivre Axopower Milano alla vigilia della sfida contro la Top Volley valida per la terza giornata del girone di ritorno della regular season di Superlega. Domani, alle ore 18.00, nel giorno dell’Epifania, in terra pontina ...

Pallavolo – Botto di fine anno : la Revivre Axopower Milano vince 1-3 a Padova : Ultima gara del 2018 per la Revivre Axopower Milano: 3 punti importantissimi per la classifica. Esordio in Superlega per Gironi Padova – Si chiude con il Botto il 2018 della Revivre Axopower Milano. Alla Kioene Arena di Padova la formazione di Andrea Giani trova una preziosissima vittoria per 3-1 contro la formazione di casa e mette in cassaforte il quinto posto in classifica, toccando quota 26 punti. Prestazione determinata per la ...

Pallavolo – Boxing Day - la Revivre Axopower Milano cerca la vittoria su Ravenna : Prima di ritorno per la Revivre Axopower Milano che ospita Ravenna alle ore 18.00 nel giorno di Santo Stefano Natale in palestra per la Revivre Axopower Milano che si prepara alla sfida di Santo Stefano del 26 dicembre, alle ore 18.00, contro la Consar Ravenna per la prima giornata del girone di ritorno del campionato italiano di Pallavolo di Superlega. Dopo la sconfitta contro Perugia, Milano riapre le porte del PalaYamamay per il Boxing ...

Pallavolo – Revivre Axopower Milano-Vibo Valentia : l’analisi del tecnico Giani : L’analisi del tecnico Giani e del regista Sbertoli dopo la sfida tra Revivre Axopower Milnao e Vibo Valentia Sorride la Revivre Axopower Milano e non potrebbe essere altrimenti dopo la splendida vittoria nella dodicesima giornata di Superlega contro Vibo Valentia che lancia la società del presidente Lucio Fusaro al quinto posto in classifica. Milano centra il primo obiettivo stagionale, quello dell’ingresso nel tabellone dei quarti ...

Pallavolo – Revivre Axopower Milano show : Vibo Valentia affonda in tre set : Prestazione dominante dei ragazzi di coach Giani che trovano l’accesso alla final eight di Coppa Italia e consolidano il quinto posto È una Revivre Axopower Milano straripante quella che esce vittoriosa dal PalaYamamay di Busto Arsizio nella dodicesima giornata del campionato italiano di Superlega. Una prestazione maiuscola della compagine ambrosiana che regola in soli tre set l’avversario di turno, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. ...

Pallavolo – La Revivre Axopower Milano cerca tre punti fondamentali contro Vibo Valentia : contro i calabresi gli ambrosiani vogliono ipotecare il pass per la final eight di Coppa Italia Se non è un match point, poco ci manca. La Revivre Axopower Milano si prepara alla sfida contro Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia in vista della 12° giornata del campionato italiano di Pallavolo maschile Superlega Credem Banca. Penultima giornata d’andata per i ragazzi di Andrea Giani che, dopo la vittoria di domenica contro Civitanova e la ...

Pallavolo - Serie A1 maschile : niente da fare per la Revivre Axopower - Trento stende in tre set la squadra di Giani : Sconfitta in tre set per i ragazzi di Andrea Giani che risultano poco lucidi nelle fasi concitate di gioco e si lasciano travolgere dalla forza degli avversari Stop per la Revivre Axopower Milano che, ...

Pallavolo – Serie A1 maschile : niente da fare per la Revivre Axopower - Trento stende in tre set la squadra di Giani : Sconfitta in tre set per i ragazzi di Andrea Giani che risultano poco lucidi nelle fasi concitate di gioco e si lasciano travolgere dalla forza degli avversari Stop per la Revivre Axopower Milano che, dopo il successo interno contro Civitanova, ferma il suo cammino alla corte dei campioni del mondo per club in carica di Trento nel recupero della decima giornata di Superlega. Sconfitta in tre set per i ragazzi di Andrea Giani che risultano ...

Pallavolo – Su le mani per Milano : la Revivre Axopower domina 3-0 la Lube Civitanova : Vittoria straordinaria per i ragazzi di Andrea Giani che si impongono con un grande Pallavolo sui cucinieri Applausi a scena aperta per la Revivre Axopower Milano che sfodera la migliore prestazione del campione e si impone senza appello 3-0 sui vice campioni del mondo della Cucine Lube Civitanova. Non c’è mai stata partita nell’impianto varesotto del PalaYamamay di Busto Arsizio, dove i ragazzi di Andrea Giani hanno imposto una pressione ...

Pallavolo – La sfida della verità per Milano : la Revivre Axopower ospita Verona per rilanciarsi in campionato : Match ad alta intensità per la Revivre Axopower Milano che chiude il mese di novembre in casa contro Verona: appuntamento domenica al palaYamamay di Busto Arsizio Tempo di vigilia per la Revivre Axopower Milano che domani scende in campo per la nona giornata del campionato di Superlega. Al PalaYamamay di Busto Arsizio l’avversario di giornata sarà la Calzedonia Verona guidata da coach Nikola Grbic per un match che si preannuncia ...

Pallavolo – Una schiacciata contro la violenza sulle donne : la splendida iniziativa della Revivre Axopower Milano : In occasione del match contro Verona del 25 novembre per tutte le donne che si presenteranno in cassa biglietto scontato del 50% La Powervolley Milano scende in campo contro la violenza sulle donne. In occasione del prossimo match casalingo di domenica contro Verona, la società del presidente Lucio Fusaro ha scelto di dare risalto alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre proprio il ...

Pallavolo - la Revivre contro la violenza sulle donne : biglietti scontati nel match contro Verona : In occasione del match contro Verona del 25 novembre, per tutte le donne che si presenteranno in cassa biglietto scontato del 50% La Powervolley Milano scende in campo contro la violenza sulle donne. In occasione del prossimo match casalingo di domenica contro Verona, la società del presidente Lucio Fusaro ha scelto di dare risalto alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre proprio il ...

Pallavolo – Il palio di Siena per la Revivre Axopower Milano : domani trasferta toscana contro l’Emma Villas : trasferta toscana per la Revivre Axopower Milano: domani alle 18 la sfida contro Emma Villas per l’8ª giornata di Superlega trasferta toscana con vista su Siena per la Revivre Axopower Milano che domani torna in campo alle ore 18.00 per l’ottava giornata di Superlega. Avversari di turno saranno i padroni di casa dell’Emma Villas che, ancora fermi a 0 vittorie in questa stagione, cercano il rilancio tra le mura amiche del PalaEstra. ...