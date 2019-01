Napoli | via il centro anti-violenza | è allarme per 130 donne

Napoli - caos mense scolastiche : pasti gettati via e bambini digiuni : La prima settimana di refezione scolastica con i vincitori della nuova gara è andata. L'argomento è da sempre molto delicato e le famiglie tirano le somme sulla qualità delle proposte offerte ai loro ...

Napoli - caos mense scolastiche : pasti gettati via e bambini digiuni : La prima settimana di refezione scolastica con i vincitori della nuova gara è andata. L?argomento è da sempre molto delicato e le famiglie tirano le somme sulla...

Inter-Napoli - il delegato per la sicurezza andò via a metà ripresa : Il Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport riporta un dettaglio tutt’altro che trascurabile della partita Inter-Napoli. Dettaglio che potrà servire al Napoli per il ricorso contro la squalifica di due giornate comminata a Koulibaly. Ed è il seguente: “il delegato alla sicurezza – scrive il quotidiano diretto da Zazzaroni – ovvero il dirigente responsabile del Servizio, G.P., funzionario del Commissariato Bonola, ...

Napoli - rinviato a giudizio il fisioterapista pedofilo di Posillipo : Il gup del Tribunale di Napoli Rossella Marro ha rinviato a giudizio il fisioterapista napoletano di 54 anni accusato di abusi sessuali ai danni di tre minorenni con problemi cognitivi che teneva in ...

Napoli - blitz in via Toledo : venditori abusivi fuggono e abbandonano cento borse 'pezzotte' : Gli agenti della Polizia Locale appartenenti all' Unità Operativa Avvocata hanno effettuato questa mattina un'operazione di controllo del territorio in zona Toledo finalizzata al contrasto al mercato ...

Napoli e Campania - al via i saldi : i consigli per non essere truffati : Sono partiti i saldi a Napoli e in Campania. Ecco le regole fondamentali consigliate dall'associazione consumatori 'Aidacon' su come effettuare acquisti sicuri e consapevoli, senza incorrere in truffe ...

Il Napoli alza il pressing per Lazzari : arriva a gennaio se Hysaj va via : Napoli e Spal in queste ore hanno ripreso a scambiarsi messaggi significativi sul futuro di Manuel Lazzari, ma tutto è avvenuto con grande discrezione. E soprattutto per vie traverse. Le parole dell'...

Napoli - Diawara e Rog via a gennaio? : Amadou Diawara e Marko Rog. Getty Loro due e un futuro del tutto oscuro. Tra le tante certezze di Carlo Ancelotti, ci sono pure due dubbi, che riguardano altrettanti giocatori del suo organico. Si ...

Maltempo - Città Metropolitana di Napoli : garantita la sicurezza della rete viaria : La Città Metropolitana di Napoli, informa una nota, “è prontamente intervenuta la scorsa notte per garantire la sicurezza dell’intera rete viaria”. I comuni maggiormente interessati siono stati Visciano, Tufino, Lettere, Agerola, Pimonte, Casola, Casamarciano, Carbonara, Vico Equense. E’ stato garantito, rileva la nota, “il Servizio di fornitura e spargimento sale antigelo su tutte le tratte interessate. La ...

'Al Napoli piace Veretout. Hysaj via se non gioca' : Napoli - ' Veretout piace a Giuntoli, ne ho parlate diverse volte, ma gennaio non è il suo mercato perché la Fiorentina punta all'Europa e fino a giugno resterà alla Viola. E' un giocatore di ...

Calciomercato Napoli - Giuffredi : «Se Hysaj non rientra nei piani via a gennaio» : Napoli - ' Veretout ? Non è un trequartista, è una mezz'ala come Allan , ma con più qualità e all'occorrenza può anche giocare davanti alla difesa" esordisce il suo procuratore Mario Giuffredi ai ...

Napoli - il cavalcavia di Secondigliano fa paura : 'Venite a ispezionare il ponte' : C'è paura tra i residenti di Secondigliano che da tempo denunciano le condizioni del cavalcavia poco distante dal cimitero del quartiere. A destare tanta preoccupazione sono le strutture sottostanti ...

Biglietti Milan-Napoli - dal 4 gennaio via alla seconda fase di vendita libera : La Serie A è ferma per la pausa invernale, ma si appresta già a scaldare i motori per un girone di ritorno che promette emozioni. Già alla seconda giornata andrà in scena un big match davvero interessante: sabato 26 gennaio si sfidano infatti a San Siro Milan e Napoli per la prima gara casalinga dei […] L'articolo Biglietti Milan-Napoli, dal 4 gennaio via alla seconda fase di vendita libera è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Napoli - Hamsik-Allan-Zielinski : un big andrà via a giugno? : Il regista è lui, Carlo Ancelotti. Il produttore Aurelio De Laurentiis lo ha fatto sedere dietro la macchina da presa e di conseguenza il Napoli non ha più dall'estate scorsa un vero regista in campo, ...