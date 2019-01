Luigi Di Maio | chi di rete ferisce Le vignette con cui online umiliano Giggino

Augusto Minzolini e il boom economico di Luigi Di Maio : 'Chiamate uno psichiatra. Andiamo in recessione' : Altroché boom economico . 'Quando la produzione industriale è -1,6 a livello mensile e -2,6 sul piano annuale, si rischia di avere un Pil tra lo 0 e - 0,1 , cioè la recessione comincia in anticipo', ...

Luigi Di Maio : 'Siamo alle soglie di un nuovo boom economico' : Il vicepremier Luigi Di Maio si è espresso su quello che sarà per lui il prossimo futuro dell'Italia. Il suo intervento è arrivato lo stesso giorno in cui l'Istat ha diffuso uno dei dati peggiori per quanto riguarda la produzione industriale, che secondo le stime sarebbe in fortissima decrescita, avendo fatto registrare il -2,6% di produzione solo nel mese di novembre scorso. Un dato sicuramente allarmante, che pare in buona sostanza sopito ...

Luigi Di Maio contro Beppe Grillo - il retroscena sul doppio pazzesco 'vaffa' : caos nel M5s : È stato siglato il " patto impossibile ". Quello sui vaccini , che vede insieme uno strano quadrumvirato composto da Beppe Grillo , Matteo Renzi , l'immunologo Guido Silvestri simpatizzante 5 stelle e ...

Matteo Salvini - Lega pronta al referendum sulla Tav : così potrà mandare a casa Luigi Di Maio : La 'trappola' è di quelle da vero cacciatore che gioca col topolino . Il primo è Matteo Salvini , il secondo l'M5S e la trappola è il referendum che il vicepremier e leader leghista ha annunciato che ...

Luigi Di Maio : "Italia alla vigilia di un nuovo boom economico - come negli anni 60". Come si umilia da solo : "Un nuovo boom economico può nascere, creiamo le autostrade digitali". Secondo Luigi Di Maio, vicepremier e ministro dello Sviluppo, l'Italia sarebbe alla vigilia di un nuovo boom: "Come negli anni '60 abbiamo costruito le autostrade, oggi creiamo le autostrade digitali". Intervenuto all'incontro pe

Strage bus Avellino - Luigi Di Maio : "Assoluzione di Castellucci incomprensibile. Ci riprenderemo Autostrade" : "La rabbia dei familiari dopo l'assoluzione di Giovanni Castellucci mi fa incazzare". Non usa mezzi termini Luigi Di Maio per commentare l'esito del processo di primo grado per la Strage del bus di Avellino. L'ad di Autostrade era uno dei 15 indagati. Il vicepremier pentastellato rincara la dose: "Per essere chiari: io ce l'ho con la feccia politica che in questi anni ha firmato ad autostrade contratti capestro che li solleva da ogni ...

Strage bus Avellino - Luigi Di Maio : “Feccia politica ha garantito l’impunità ad Autostrade” : Luigi Di Maio attacca Autostrade per l'Italia e chi ha firmato le sue concessioni dopo la decisione dei giudici di assolvere l'ad Giovanni Castellucci per la Strage del bus di Avellino: "Il mio non è un attacco ai giudici, ce l’ho con la feccia politica che in questi anni ha firmato ad Autostrade contratti capestro che li solleva da ogni responsabilità, dandogli tutte le garanzie economiche e legali del caso".Continua a leggere

Luigi Di Maio : “In Italia nuovo boom economico come quello degli anni Sessanta” : Il vicepremier Luigi Di Maio agli Stati generali di Consulenti del lavoro: "Io credo possa esserci un nuovo boom economico come negli anni Sessanta, avevamo le autostrade e ora la nuova sfida sono le autostrade digitali". Forza Italia: "Gli investitori scappano, la produzione industriale diminuisce, trovare un lavoro è diventato molto difficile e Di Maio fantastica di nuovo boom economico?"Continua a leggere

Banca Carige - Luigi Di Maio vuole far saltare il sistema del credito : L'ipotesi di nazionalizzare Banca Carige piace molto al governo. Lo dice Matteo Salvini («L'obiettivo è portare l'istituto sotto lo Stato».) Non è da meno Luigi Di Maio: «Quello di Carige - dice - non è un salvataggio ma una nazionalizzazione». E per essere certo di fare l'amico del popolo annuncia

Luigi Di Maio striglia Beppe Grillo : "Va bene la scienza - ma Burioni no..." : Luigi Di Maio si smarca da Beppe Grillo. Il cambio di passo del fondatore del M5S, che assieme a Matteo Renzi ha firmato un patto trasversale per difendere la scienza dalle divulgazioni di ciarlatani e pseudoscienziati promosso dal noto virologo Roberto Burioni, non convince il capo politico del Movimento. "Burioni no! Va bene la scienza, ma Burioni...", è sbottato il vicepremier con alcuni fedelissimi, raccontano autorevoli fonti ...

Leader dei gilet gialli rifiuta incontro con Luigi Di Maio : in un video lo confondeva con Salvini : Uno dei Leader dei gilet gialli, Eric Drouet, ha rifiutato l'offerta di sostegno ricevuta dal Movimento 5 Stelle e da Luigi Di Maio. I gilet gialli vogliono rimanere "apolitici". In un video, invece, si vede Drouet mentre parla con altri esponenti del movimento francese e si sente parlare di Salvini e Di Maio, ma il Leader dei gilet gialli sembra conoscere ben poco dei due politici italiani.Continua a leggere