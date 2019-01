Lecce Benevento | misure organizzative e biglietti

Mercato : Ceravolo vuole Benevento - Lecce prende Tachtsidis - Livorno su Aquilani (RUMORS) : Giornate molto impegnative per i direttori sportivi in Serie B. È un calcioMercato bollente in queste ore in cui si intrecciano tantissime trattative e i procuratori hanno i cellulari caldi per le continue chiamate relative ai loro assistiti. Tra le ufficialità delle scorse ore in serie B, una arriva da Crotone un po' a sorpresa, una del Perugia. I calabresi hanno tesserato Tripaldelli in prestito dal Sassuolo. Gli umbri hanno ufficializzato ...