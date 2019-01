F1 | la Mercedes avrà un motore con 12 cavalli in più? Potenza aggiuntiva per le Frecce

oasport

(Di sabato 12 gennaio 2019) Manca un mese alla presentazione delle vetture per il Mondiale 2019 di Formula Uno e iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni riguardo alle varie monoposto, c’è grande curiosità attorno allache si presenterà per difendere il titolo iridato. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas avranno naturalmente a disposizione una macchina di assoluto spessore tecnico e, come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sarebbero delle novità soprattutto per quanto riguarda la parte elettrica visto che gli ingegneri sarebbero riusciti ad aumentare il recupero di energia dell’ERS, garantendo sostanzialmente un aumento di circa 12rispetto al propulsore del 2018 come ha riportato il magazine tedesco Autobild.Led’Argento avrebbero dunque compiuto un ulteriore passo in avanti rispetto alla Ferrari e alla Red Bull, garantendosi un vantaggio nei confronti delle dirette ...