C’è stata una forte esplosione nel centro di Parigi

C’è stata un’esplosione nel centro di Parigi : non sono ancora chiare le cause - ma si parla di feriti : Sabato mattina c’è stata un’esplosione nel centro di Parigi: per ora non sono ancora chiare le cause, ma un’inviata di CNN a Parigi, Saskya Vandoorne, ha scritto su Twitter che un portavoce della polizia le ha parlato di una fuga di

Etna - Borrelli : “L’allerta c’era ed era stata alzata” - ma “i terremoti non si possono prevedere” : In riferimento al terremoto magnitudo 4.9 che ha colpito ieri il Catanese, “l’allerta c’era ed era stata alzata: da settembre c’era l’allerta gialla. Dal 24 abbiamo registrato un aumento della sisimicità“, ha spiegato a ‘Radio anch’io’ su RadioUno Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile. “La scossa delle 03:19 è stata isolata rispetto a quello che era il trend. Poi naturalmente i ...

C’è stata una piccola eruzione dell’Etna : Sembra sia stata provocata da alcune scosse di terremoto, e ha prodotto soprattutto una colonna di fumo che ha bloccato l'aeroporto

C’è stata una sparatoria nel centro di Vienna : Intorno alle 13:30 di oggi due persone sono state ferite in una sparatoria nel centro storico di Vienna, in Austria. La notizia è stata confermata dalla polizia, che ha comunicato di essere alla ricerca della persona che ha sparato. Per

Aida Nizar rapinata e aggredita nella notte : la scena è stata ripresa in diretta ma C’è qualcosa che non torna… : Aida Nizar, ex concorrente del Grande Fratello, è stata rapinata e aggredita nella notte mentre si trovava in auto insieme ad un amico. L’opinionista di Pomeriggio 5 stava girando una diretta su Instagram quando una donna con il passamontagna si è avvicinata alla macchina e ha cercato di derubare la Nizar. Aida si è inizialmente barricata nella sua auto ma poi ha deciso di abbassare il finestrino per cercare di smascherare la malvivente che però ...

Roma-Genoa - Di Francesco : “C’è stata voglia di portare a casa i tre punti” : ROMA GENOA, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato della vittoria contro il Genoa: “Stasera devo fare i complimenti ragazzi, c’era un ambiente particolare. Per i ragazzi non è stata facile, siamo una squadra malata sotto alcuni punti di vista. Ma hanno espresso […] L'articolo Roma-Genoa, Di Francesco: “C’è stata voglia di portare a ...

Manovra - Di Maio : “Deficit-pil 2 - 04%? Non C’è stata nessuna retromarcia” : “Non c’è stata nessuna retromarcia in Europa. Siamo impegnati in una interlocuzione per portare a casa reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, quota 100”. Così oggi parla Luigi Di Maio, al termine della sua audizione in Commissione di Vigilanza Rai a Palazzo San Macuto. Il Vicepresidente del Consiglio poi ribatte quando gli facciamo notare che il 20 ottobre sosteneva che ‘non c’è nessun ripensamento sul 2,4% di deficit/pil perché ...

C’è stata una sparatoria a Strasburgo nella zona del centro dove si trovano i mercatini di Natale : C’è stata una sparatoria a Strasburgo, in Francia, tra Rue des Grandes-Arcades e Grand Rue.Grand Rue, la zona del centro dove sono stati allestiti i mercatini di Natale: lo ha confermato il vicesindaco della città su Twitter Alain Fontanel. La

C’è stata una sparatoria a Strasburgo nella strada del centro dove si trovano i mercatini di Natale : C’è stata una sparatoria a Strasburgo su Grand Rue/Klébernel, la strada del centro dove sono stati allestiti i mercatini di Natale: lo ha confermato il vicesindaco della città su Twitter Alain Fontanel. La prefettura ha sua volta fatto sapere che

C’è stata un’esplosione in un distributore di benzina in provincia di Rieti - ci sono diversi feriti : Mercoledì pomeriggio c’è stata un’esplosione in un distributore di benzina sulla via Salaria a Fara in Sabine, in provincia di Rieti, nel Lazio: i Vigili del Fuoco hanno detto che sette loro agenti sono stati feriti e che sembrano essere

C’è stata una pessima giornata in borsa - anche per via dei tweet di Trump : In pochi giorni il presidente degli Stati Uniti ha smentito sé stesso sul tema dei dazi contro la Cina, portando nuovo pessimismo e incertezze sui mercati

Nick Jonas e Priynaka Chopra : C’è stata un’epica sfida di ballo tra famiglie al matrimonio : Anche Sophie Turner ha partecipato The post Nick Jonas e Priynaka Chopra: c’è stata un’epica sfida di ballo tra famiglie al matrimonio appeared first on News Mtv Italia.

Uomini E Donne anticipazioni : cadono i petali in studio…C’è stata una scelta! Leggi cosa è accaduto : Questo pomeriggio a Roma è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne e quella vecchia volpona di Raffaella Mennoia ha pubblicato su Instagram un breve video che mostra dei... L'articolo Uomini E Donne anticipazioni: cadono i petali in studio…C’è stata una scelta! Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, anticipazioni, Reality.

F1 – Test Abu Dhabi - le prime impressioni di Vettel : “non C’è stata nessuna grande sorpresa” : Sebastian Vettel commenta la sua prestazione nei Test di Abu Dhabi dopo i primi giri sul circuito di Yas Marina con la monoposto della prossima stagione La prima giornata di Test della Formula Uno si è svolta sul circuito di Yas Marina, dove si è tenuto l’ultimo appuntamento di stagione. Ad Abu Dhabi, Sebastian Vettel è sceso in pista con la Ferrari che dovrà accompagnarlo nel campionato mondiale 2019. Il pilota tedesco dopo i primi ...