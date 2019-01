Automobilista ben risarcito a Roma per i danni di una buca stradale Ora pioveranno i

agi

(Di sabato 12 gennaio 2019) Aunha vinto un ricorso contro il Comune per una. Ci aveva rimesso cerchio e gomma e ha ottenuto una congrua rivincita, stabilendo un precedente importante e interessante per migliaia di cittadini alle prese ogni giorno con piccole grandi voragini che attentano alla loro inculumità, speci di chi si sposta su due ruote. A dare la notizia è Codacons, associazione di consumatori da sempre in campo contro iprodotti dall'asfalto di, Codacons che ha rappresentato in via stragiudiziale un, facendogli ottenere la somma di 760 euro a titolo di indennizzo per aver appunto forato una gomma a causa di unapresente sull'asfalto.La vicenda risale allo scorso 5 marzo quando l', all'altezza del chilometro 9 della strada provinciale SP 101/a (che collega via della ...