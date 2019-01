Sorpresa del Papa alle suore di clausura | si presenta in convento e pranza con loro

Uomini e donne - trono over : la Galgani salutata a Sorpresa dal fratello della Cipollari : La puntata di Uomini e donne di ieri 9 gennaio, dedicata al trono over, ha visto Angela Di Iorio protagonista di uno scherzo. La dama non ha mai negato di essere alla ricerca di un uomo benestante, che sappia soddisfare i suoi sogni tra i quali cene, viaggi o altri capricci simili. Attraverso una lettera scritta ad Aladino, Angela ha chiesto di conoscere una persona buona e gentile, in grado di capirla anche nei suoi aspetti più criticati. E il ...

Torino - Sorpresa al Filadelfia : Cairo in visita alla squadra : Ha voluto esserci. A pochi giorni dalla sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma domenica e valida per gli Ottavi di finale. Questo pomeriggio, il presidente del Torino Urbano Cairo ha ...

Anna Tatangelo - il giorno del compleanno : la Sorpresa di Gigi D'Alessio che colpisce dritta al cuore : Un meraviglioso risveglio per Anna Tatangelo.Oggi, mercoledì 9 gennaio, è il suo trentaduesimo compleanno e la giornata per lei è iniziata all'insegna di una romantica sorpresa. L’amore ritrovato con Gigi D’Alessio va a gonfie vele, tant’è che il cantante napoletano ha deciso sorprendere la compagna

Nintendo annuncia a Sorpresa le date di uscita di Yoshi's Crafted World e Kirby e la nuova stoffa dell'eroe : Chi si aspettava un nuovo Nintendo Direct prima dell'annuncio della data di uscita di nuove esclusive targate Nintendo dovrà ricredersi. La grande N ha un po' spiazzato tutti rivelando senza troppo preavviso ben due date di uscita semplicemente attraverso i propri social.Come riportato da Eurogamer.net, sia i possessori di Switch che quelli di 3DS possono gioire e segnare il mese di marzo sul calendario. Sia Yoshi's Crafted World che Kirby e la ...

Sci alpino - la Shiffrin cade a Sorpresa nello slalom : impresa della Vlhova : Sci alpino, niente record per la Shiffrin, battuta nello slalom di Flachau dalla Vlhova autrice di un’autentica impresa Dopo sette vittorie di fila, Mikaela Shiffrin cede lo scettro dello slalom alla collega Vlhova, rimanendo però in vetta alla classifica di Coppa del Mondo. A Flachau infatti, dopo aver chiuso la prima manche in testa, la Shiffrin ha avuto un calo nella seconda manche, subendo la rimonta di Petra Vlhova (terza dopo ...

Cosenza. Sorpresa per gli studenti dell’Unical : quaranta centesimi per la navetta : Il 2019 ha portato una novità non proprio gradita per gli studenti dell’Unical. E’ stato introdotto il biglietto sulla navetta

Usa e Cina tornano a trattare - comparsa a Sorpresa del braccio destro di Xi : Lu ha voluto sottolineare che "lo sviluppo della Cina ha un potenziale enorme" e che "abbiamo una grande fiducia nei forti fondamentali di lungo termine dell'economia cinese". Wilbur Ross, segretario ...

NBA - i risultati della notte : OKC perde a Sorpresa - Toronto vince senza Leonard : Toronto Raptors-Indiana Pacers 121-105 Le porte girevoli del roster e del quintetto dei Raptors, la rotazione continua degli uomini sul parquet e in panchina, non cambiano la sostanza nella marcia dei ...

Sondaggi - l'amara Sorpresa della Befana per Salvini e Di Maio : Tra poco più di 4 mesi gli Italiani torneranno alle urne per un importante turno elettorale. Lo sanno bene Lega e 5 stelle...

Charly Jordan - doccia bollente per la modella americana. Poi la dolorosissima Sorpresa : Charly Jordan è una modella americana che su Instagram può vantare la bellezza di 1,5 milioni di followers. Ed esplorando il suo profilo social è facile capire le ragioni di tanto successo: Charlie, bellissima, ha un fisico da urlo e adora postare foto e video in cui appare coperta solo di due stris

Anticipazioni Uomini e donne - Over : a Sorpresa Gemma chiude con Fredella : Colpo di scena nella registrazione del 4 gennaio dedicata al Trono Over. Le Anticipazioni di Uomini e donne, infatti, segnalano il passo indietro di Gemma Galgani nella sua frequentazione con Rocco Fredella solo poche settimane dopo il loro ritorno di fiamma. Avevamo, infatti, lasciato la coppia alle prese con un riavvicinamento avvenuto dopo la rottura di lei con Paolo Marzotto. Tutto sembrava andare per il meglio, tanto che la coppia si era ...

Tina Cipollari e Gianni fanno piangere Angela dell’Over : amara Sorpresa : Trono Over Uomini e Donne, Tina e Gianni contro Angela: la dama lascia lo studio in lacrime Nella nuova registrazione del Trono Over, Tina e Gianni sono tornati ad accusare Angela. I due storici opinionisti di Uomini e Donne continuano ad essere fermamente convinti che la signora sia interessata solo ai soldi di chi arriva […] L'articolo Tina Cipollari e Gianni fanno piangere Angela dell’Over: amara sorpresa proviene da Gossip e Tv.

Calciomercato - acquisto a “Sorpresa” della Sampdoria : un parametro zero alla corte di Giampaolo : Calciomercato, la Sampdoria si è mossa acquistando un parametro zero in vista dell’estate: tutti i dettagli sulle mosse di Osti Calciomercato, la Sampdoria si è accaparrata Morten Thorsby. Il calciatore dell’Heerenveen arriverà a giugno alla corte di Giampaolo a parametro zero. Secondo quanto rivelato da Skysport, il centrocampista si trova già a Genova per le visite mediche e firmerà un contratto di 5 anni con il club doriano. ...

Daniele Silvestri torna a Sorpresa con anteprima del nuovo album : Daniele Silvestri è tornato. E in grande stile, con la sua intelligente ironia e un carico di potenza elettronica. L'artista, in attesa del prossimo Festival di Sanremo, la sera di capodanno, a Reggio Emilia, ha regalato ai fan un assaggio del suo nuovo album in uscita nella primavera del 2019 per Sony. "Complimenti ignoranti" questo il titolo del brano che Silvestri ha fatto ascoltare in anteprima al pubblico poco dopo la mezzanotte ...