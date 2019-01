'Più che legittima difesa sarebbe un legittimo omicidio' : scontro tra magistrati e Salvini : Durissimo il giudizio dell'Associazione nazionale magistrati sulla riforma della legittima difesa targata Lega. Per l'Associazione nazionale dei magistrati il testo della proposta di legge, che è già ...

Ecco l’oggetto cosmico Più luminoso mai scoperto nel cosmo primordiale : la luce che giunge fino a noi risale a 13 miliardi di anni fa : Dopo 20 anni di ricerche, gli astronomi sono riusciti a scovare grazie al potente occhio del telescopio spaziale Hubble il quasar più luminoso mai scoperto nel cosmo primordiale. l’oggetto, brillante quanto 600 trilioni di soli, fornisce una visione unica del nostro universo come doveva apparire 13 miliardi di anni fa, appena un miliardo di anni dopo il Big Bang. Ribattezzato dagli scienziati con il lungo nome di J043947.08+163415.7, il quasar ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher sempre Più in fuga : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Iniziative anche per coinvolgere i Più giovani Mencacci - 'viviamo tempi incertezza - paure e diffidenza verso diversità' : Onda e Sip la portano a Palazzo Giustizia, per non dimenticare passato e cogliere possibili pericoli di oggi

Scintille Raggi-Salvini : 'A Roma Più polizia' - 'Pensi alle buche' : Sono Scintille tra il Movimento 5 Stelle di Roma e Matteo Salvini. Questa volta, il detonatore è l'agguato davanti ad un asilo della Capitale, nel quartiere periferico della Magliana. La sindaca ...

Serie A - tutti i numeri del girone d'andata : il Napoli è la squadra che tira di Più : MILANO - Il Napoli è la squadra che tira di più, la Juve quella che fa maggior possesso palla, corre il Bologna ma la più veloce è l' Inter . E' quanto emerge dell'infografica del campionato fornita ...

Agente Todibo : 'Ha scelto il Barcellona perché può avere Più spazio rispetto alla Juventus' : Un affare sfumato, per la Juventus. alla fine Jean-Clair Todibo ha scelto il Barcellona, che ne ha ufficializzato l'acquisto dal Tolosa negli scorsi giorni. L'Agente del giocatore, Bruno Satin, ha ...

Higuain sempre Più vicino al Chelsea - la Juve potrebbe decidere il suo futuro : Il futuro di Higuain sembra essere sempre più lontano dal Milan e dall'Italia, infatti la famiglia Higuain pare ormai di casa a Londra, con vista Stamford Bridge. Il feeling con Maurizio Sarri completa il quadro di questi giorni caldi. Il tecnico toscano si riprenderebbe volentieri il centravanti dei record a Napoli, facendo leva anche su un possibile accordo per il suo ricco ingaggio. Tutti questi tasselli nelle ultime ore hanno spinto i media ...

Caro Fabrizio De André - ci manchi. Oggi Più che mai : di Giancarlo Boero Sono trascorsi 20 anni senza di te. Vent’anni senza Fabrizio De Andrè. De Andrè amante del piacere e dell’amore. De Andrè voce di esclusi e puttane. De Andrè amico della vita e fratello della morte. Proprio lei, “Sorella Morte”, ti ha portato via troppo presto. Quando la Morte mi chiamerà forse qualcuno protesterà dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità Il testamento, Volume VIII, 1968 In realtà, Caro ...

«Chelsea e Higuain sempre Più vicini. Il fratello agente è a Londra» : LONDRA - Gonzalo Higuain sarebbe davvero vicino dal riabbracciare Maurizio Sarri , tecnico che lo ha allenato a Napoli e con il quale ha siglato il record di gol segnati in Serie A, 36. Il fratello e ...

Gli utenti over 65 sono quelli che su Facebook condividono Più fake news : La ricerca arriva dagli Stati Uniti e incrocia l'incidenza dell'età nella pubblicazione di notizie false con altri dati come professione e orientamento politico

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Amatrice : “Ci aspettavamo che i Comuni Più colpiti potessero essere nella stanza dei bottoni. Invece no” : “Oggi è ufficiale la notizia che girava da giorni, alla quale non volevo credere. L’Anci Lazio (sezione regionale dell’Associazione dei Comuni Italiani, che rappresenta i Comuni del Lazio) ha nominato un proprio rappresentante nella Cabina di Regia sul Terremoto Centro Italia, senza alcuna condivisione con i Sindaci. La Cabina di Regia, ovvero lo strumento politico che decide il nostro futuro, fino ad ora composto dal Commissario e ...

F1 - Andretti senza mezze misure : “giusto che Arrivabene abbia pagato. Leclerc? Più giusto se fosse rimasto Raikkonen” : L’ex campione di Formula 1 ha parlato di quanto avvenuto in casa Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda In Ferrari ci ha corso nelle stagioni 1971/72, per poi farci ritorno nel 1982. Mario Andretti conosce bene dunque l’ambiente di Maranello, per questo motivo non è rimasto sorpreso dall’avvicendamento che ha coinvolto Maurizio Arrivabene e Mattia Binotto. photo4/Lapresse Il campione del mondo del ...