Mario Giordano | La Rai mi cercò qualche mese fa | ma sono rimasto fedele a

(Di venerdì 11 gennaio 2019)Il presente e futuro di? A Mediaset. A rassicurare tutti ci pensa lo stesso giornalista intervenendo a La Zanzara: “Con Fuori dal coro dovrei ripartire il 21 gennaio, di sicuro non c’è mai niente nella vita, ma abbiamo fatto anche i promo”.L’ex direttore del Tg4 allontana le voci di “epurazione” legate al suo palese appoggio all’operato di Matteo Salvini. “Mediaset è una grande tv, dove ci stanno tutti, salviniani e anti-salviniani. Qui spira il vento della libertà e nel mio ufficio quello della ruspa!”.rivela tuttavia di essere stato vicino ad un approdo in Rai, dove già militò ai tempi di Pinocchio, programma di approfondimento condotto da Gad Lerner. “Mi hanno cercatofa – ammette – ho detto no,. Chi me lo chiese? Marcello Foa”.: "La Rai mifa, ma...