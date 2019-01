Concorso 51 educatori infanzia Milano | requisiti | domanda | prove I dettagli

leggioggi

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Nuove opportunità di lavoro in arrivo dal Comune di, che ha indetto un bando di51, per selezionare personale da inserire come istruttore dei servizi educativi, categoria c nelle scuole dell’meneghine. Il bando è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n.2 dell’8 gennaio 2019.Scarica qui il Bando di, modalità di presentazione, scadenza, iter selettivo e come prepararsi. Vediamo nel merito tutti iutili a chi vuole tentare ile aggiudicarsi un posto da educatore.Consulta lo speciale Concorsi pubblici51Per potersi candidare è richiesto il possesso deigenerali previsti per ogni tipologia dipubblico, tra cui:cittadinanza italiana o cittadini comunitari, età minima di 18 anni, idoneità fisica, godimento dei diritti civili e ...