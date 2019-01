Vende online un motocoltivatore | ma è una truffa | denunciato

Vendevano online prodotti che non avevano : Antitrust bacchetta due negozi virtuali : Telecamere, detersivi, pannolini, biscotti: tutta merce acquistata e mai ricevuta. Le tantissime segnalazioni di clienti truffati dai siti Mevostore e sottocosto.online hanno indotto Antitrust a ...

Regali sgraditi : come riciclarli e riVenderli online : Forti del motto gli scarti di qualcuno sono un tesoro per qualcun altro, un esercito di italiani si prepara a disfarsi dei Regali poco graditi, di cui – lo racconta magistralmente il film cult Parenti Serpenti di Mario Monicelli – il Natale trabocca. Secondo una ricerca pubblicata da eBay a dicembre 2017, sono circa 3 milioni gli italiani pronti al regifting. Ma se un tempo il destino di un regalo poco gradito era riciclarsi a sua ...

Come Vendere foto online : Scattare belle foto ad oggi risulta un’operazione molto semplice se si hanno gli strumenti necessari e le capacità per farlo. Basta anche uno smartphone top di gamma di ultima generazione. In questa guida di oggi leggi di più...

Tentano di Vendere online uno smartphone e una Fiat 500 inesistenti : denunciati : Dopo aver preso i soldi i due sparivano. Sono 18 le truffe sul web scoperte dalla Compagnia Carabinieri di Lanusei da inizio anno e 23 le persone denunciate in stato di libertà. Le ultime due truffe ...

Arrivano le microtransazioni in Red Dead Online : Rockstar Vende l'oro di gioco per denaro reale : L'economia di Red Dead Online si fonda su due valute e come dovete sapere una delle due sono i soldi reali. Al momento del lancio, sottolinea Kotaku, era possibile ottenere oro, la valuta di gioco, solamente giocando. Ora invece possiamo acquistare oro anche con il denaro reale, con delle vere e proprie microtransazioni.E' dunque possibile acquistare diversi pacchetti a seconda delle nostre esigenze. A partire da 9,99 euro potremo avere 25 ...

Cosa fare prima di comprare e Vendere nel trading online : Cosa fare prima di vendere o comprare nel trading online. Un passo importante da seguire è scegliere il segmento di mercato dove si vuole operare

Coppia perversa - lei abusava del bimbo e lui riVendeva i terribili filmati online : La terribile storia di violenza su un bimbo è andata avanti per almeno tre anni fino a quando la polizia ha scoperto i video nell'ambito di una un'indagine più ampia sui filmati di abusi di minori scambiati on-line.--Per anni ha abusato sessualmente di un bambino in tenerissima età, filmando le violenze con lo scopo di incassare dei soldi dalla vendita delle terribile immagini che poi il partner rivendeva. Per questo una donna britannica di 28 ...