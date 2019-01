Matteo Salvini | la sua linea sugli immigrati era efficace Ora con Conte e Di Maio

Alessandro Sallusti - sulla prima pagina del Giornale il 'naufragio' di Matteo Salvini : ' Salvini fa naufragio '. Alessandro Sallusti sulla prima pagina de il Giornale fa questo titolo brutale sul ministro dell'Interno leghista che ieri 9 gennaio, mentre si trovava in Polonia, è stato ...

Rai - Matteo Salvini : "Fabio Fazio guadagna in un mese quanto io in un anno" : "Ho fatto due conti, così. Fabio Fazio mi è simpatico, come me stima Fabrizio De Andrè. Probabilmente guadagna in un mese quello che forse il ministro guadagna in un anno, per andare in tv a fare lo show mentre io mi occupo della sicurezza dei cittadini. Di 60 milioni di persone", sbotta Mattteo Sal

"Questi M5s stanno diventando incomprensibili". Lo sfogo di Matteo Salvini ai suoi : Ci deve essere un motivo se tutti, da ieri pomeriggio, gli dicono: "Guarda che siamo caduti in trappola". Giorgetti, che da tempo non ne più, ma anche Molteni, Molinari, Fontana... Zaia è stato tra i primi all'alba a ragionare sulla gravità dell'accaduto. È sembrato un assedio, di telefonate, messaggi, incontri. E oggi gli hanno ripetuto: "Guarda che la trappola non riguarda solo i migranti, ci vogliono prosciugare le ...

Fabrizio Masia - sondaggio per Agorà : 'Matteo Salvini in calo nel governo - cresce Giuseppe Conte' : Che viene di fatto bocciata dal 55 per cento degli elettori perché non 'aiuterà la ripresa dell'economia italiana'.

Fabrizio Masia - sondaggio per Agorà : "Matteo Salvini in calo nel governo - cresce Giuseppe Conte" : Suona una campana d'allarme per Matteo Salvini. Secondo il sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà, su Raitre, il leader della Lega ha perso consensi all'interno del governo, a differenza di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio che invece hanno guadagnato. Alla domanda: "Chi conta di più nel governo?", gli

Matteo Salvini attacca i guadagni di Fabio Fazio : "Al mese quanto me in 1 anno" : Faccio il mestiere più bello al mondo, sono felice del sostegno che ottengo. Non mi interessano i quattrini, nè gli show in tv, ma pretendo rispetto'.

Matteo Salvini - la chat segreta dei leghisti e una roboante conferma : governo al capolinea : "Così cade il governo, non si può andare avanti". Non ci sono solo i retroscena di giornale su Matteo Salvini a confermare le tensioni forse non più sostenibili tra Lega e M5s. La Stampa riporta anche il gelo dei parlamentari leghisti che nella cloro chat comune si scambiano messaggi sconcertati per

Daniela Santanchè : "Matteo Salvini è stato scavalcato da Luigi Di Maio sugli immigrati" : "Matteo Salvini si salva attraverso una narrazione che però ad ora non ha alcun riscontro nei fatti. Sull'immigrazione è stato scavalcato da Luigi Di Maio, ha vinto la linea del Movimento 5 stelle". Daniela Santanchè, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, interviene nel caso Sea Watch e spie

Luigi Di Maio - primo schiaffo da Matteo Salvini dopo la Sea Watch : addio poltronissima? : Marcello Minenna può essere l'uomo giusto per la Consob? «Non ho parlato di questo con Kaczynski...», dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, rispondendo ad una domanda sul tema dopo che Luigi Di Maio ha annunciato che c'è convergenza tra M5s e Lega. La verità è che il Carroccio ha in mente an

Matteo Salvini : “chi sarebbero i responsabili disponibili per un nuovo Governo?” : Matteo Salvini al momento non farà cadere Conte. “Il governo sta bene. Abbiamo fatto una manovra economica dopo mille difficoltà,

Matteo Salvini - il retroscena : l'"imboscata" di Conte e Di Maio - "così non dura" : "Sono molto preoccupato questa volta". Matteo Salvini è a Varsavia, non ha ancora incontrato Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Ma fa sapere a chi gli sta vicino che il caso Sea Watch, con i 15 migranti che il premier ha deciso di accogliere in Italia scavalcando il ministro degli Interni decisamente c

Il governo sta bene - non voglio farlo saltare - dice Matteo Salvini : "Il governo sta bene. Abbiamo fatto una manovra economica dopo mille difficoltà, imposte dall'Europa. Abbiamo fatto un percorso di sei mesi complicato". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in un'intervista ad Rtl 102.5. "Io non voglio fare saltare nessun governo - ha aggiunto Salvini - e poi chi sarebbero i 'responsabili' disponibili? Quelli che cambiano casacca dopo sei ...

Matteo Salvini cede con l'aiutino della Chiesa Valdese : 10-15 migranti in Italia : Arriveranno in Italia i bambini, con la mamma e il papà: "poco più di dieci" dei migranti sbarcati a Malta dopo aver trascorso 19 giorni in mare, saranno affidati alla Chiesa Valdese, "senza oneri per lo Stato".Giuseppe Conte ottiene da Matteo Salvini il via libera all'intesa da lui siglata con l'Unione europea. Con un'intesa siglata a notte fonda a Palazzo Chigi, dopo giorni di un tesissimo scontro a distanza. Ma il colloquio, ...