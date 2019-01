La Top 11 dei calciatori più costosi | non c’è spazio per Cristiano Ronaldo

Il super calcolatore CRESCO6 nella Top500 dei computer più potenti al mondo - ecco i dettagli : Con i suoi 300 Pflops di potenza, questo super computer è un vero e proprio aiuto per la scienza, ma si promette entro il 2023 altri 2 super computer con una potenza maggiore, cioè 1000 Pflops.

Chi sono Rouillé e Yonnet i leader auToproclamati dei gilet gialli che incontreranno Di Maio : ...gialloverdi - Chi sono i media amici dei gilet francesi Lega e M5s si schierano con gilet gialli e ruspe anti Macron dimostrando che i balconari della chiusura hanno capito i nuovi confini del mondo ...

Tecnologia informatica : CRESCO6 entra nella Top500 dei computer più potenti al mondo : Il supercomputer CRESCO6 del Centro ENEA di Portici (Napoli) entra nella prestigiosa TOP500 delle infrastrutture di calcolo più potenti al mondo, grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420° posto nella lista dei primi 500 supercomputer mondiali è stato annunciato ufficialmente al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel campo del ...

Oggi a Roma sTop alla circolazione dei veicoli più inquinanti : Roma, 8 gen., askanews, - Oggi a Roma blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della Fascia Verde. Il blocco riguarderà dalle 7.30 alle 20.30: ciclomotori e motoveicoli Pre-...

Smog Roma : oggi sTop alla circolazione dei veicoli più inquinanti : Blocco della circolazione oggi a Roma per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde. Il provvedimento urgente si è reso necessario a causa del superamento delle soglie di sicurezza previste dalla legge per l’inquinamento da polveri sottili. Il blocco riguarda dalle 7.30 alle 20.30: ciclomotori e motoveicoli Pre-Euro 1 ed Euro 1 e autoveicoli alimentati a benzina Euro 2. Le categorie di veicoli previste ...

Sindacato Usb dei vigili del fuoco denuncia Salvini : “STop al porto abusivo della divisa” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini indossa abusivamente le divise delle forze dell’ordine. Lo sostiene il Sindacato Usb vigili del fuoco, citando l’articolo 498 del Codice penale: «Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un cor...

Pompieri denunciano Salvini : “STop al porto abusivo di divisa o rimborsi gli italiani dei 49 milioni” : L’Unione sindacale di base ha denunciato in via amministrativa il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per “porto abusivo di divisa“. Il coordinatore nazionale Usb dei Pompieri, Costantino Saportino, ha scritto una lettera di denuncia indirizzata al vicepremier, al sottosegretario con delega ai vigili del fuoco, Stefano Candiani, al prefetto Bruno Frattasi, capo del Dipartimento dei vigili del fuoco e alla responsabile ...

Top ten degli album e dei singoli - stravincono gli artisti italiani : Sfera Ebbasta vince la classifica annuale dell'album più venduto del 2018. Rockstar guida la top ten annuale stilata da FIMI/GfK che tiene conto delle vendite del supporto fisico, cd e vinili,, in via ...

Altolà dei presidi di Roma : «Troppi rifiuti e Topi in strada - lunedì non riapriamo le scuole» : Roma Prima dei bimbi, sono arrivati, senza zaini, i ratti. Inquilini indesiderati delle classi ora deserte causa vacanze, incoraggiati dalle pile di maleodorante monnezza che ormai trovano più...

Volano le Borse - Milano +3 - 37% STop della Fed al rialzo dei tassi : Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento del 3,37% a 18.831 punti. Chiude a 268,2 punti base lo spread tra Btp e Bund, col rendimento del decennale italiano al 2,9% sul mercato secondario Segui su affaritaliani.it

Ciclismo - la Top10 dei corridori più pagati nel 2019. La classifica degli stipendi. Nibali sul podio : Peter Sagan è il ciclista più pagato al mondo: lo slovacco della Bora-Hansgrohe si avvicina ai sei milioni di euro, confermandosi come uno dei migliori atleti sulle due ruote anche in virtù dei tre titoli iridati consecutivi conquistati. Alle sue spalle Chris Froome: il britannico, vincitore di ben quattro Tour de France e dell’ultimo Giro d’Italia, sta segnando la storia di questo sport nell’ultimo decennio e il Team Sky lo ...