Una videocamera contro i vuoti di memoria

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Siamo sempre connessi e bombardati dalle informazioni, ma i nomi delle persone restano un nostro costante punto debole: alzi la mano chi non si è imbattuto almeno una volta in un vecchio amico che saluta ottenendo una risposta quanto mai vaga, come del resto l’identità dell’amico stesso.La soluzione aidi, cioè all’associazione dei volti ai rispettivi nomi, arriva con OrCam MyMe, unatascabile che esegue in automatico la scansione e la sincronizzazione degli amici digitali (mail, rubrica, social, app), dei nomi e dei biglietti da visita. In tal modo, abbinato via Bluetooth il gadget con smartphone o tablet, entro pochi secondi dall’inquadratura arriva in soccorso la notifica con le generalità di chi abbiamo di fronte.Realizzata dalla OrCam – già nota negli anni scorsi per la produzione di OrCam MyEye, un paio di occhiali con camera integrata su una delle ...