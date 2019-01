huffingtonpost

: Quattrocento sindaci a favore del Decreto Salvini e contro Decaro: 'Non usare l'Anci per le tue battaglie politiche' - HuffPostItalia : Quattrocento sindaci a favore del Decreto Salvini e contro Decaro: 'Non usare l'Anci per le tue battaglie politiche' - Dashuilong1 : RT @HuffPostItalia: Quattrocento sindaci a favore del Decreto Salvini e contro Decaro: 'Non usare l'Anci per le tue battaglie politiche' ht… - GiovannaBarresi : RT @HuffPostItalia: Quattrocento sindaci a favore del Decreto Salvini e contro Decaro: 'Non usare l'Anci per le tue battaglie politiche' ht… -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Iitaliani che si sono apertamente schierati adelSicurezza sono circa il triplo rispetto ai contrari. Da Venezia a Genova, da L'Aquila ad Arezzo, da Viterbo a La Spezia, sono circa 400 i primi cittadini ad aver firmato una lettera, promossa dal delegato alla Finanza Locale dell'Guido Castelli, per sostenere il provvedimento che porta la firma del ministro dell'Interno Matteo. Il destinatario, però, non è il titolare del Viminale, quanto il presidente dell'associazione dei Comuni e sindaco di Bari, il dem Antonio, che nei giorni scorsi si è intestato una battaglia politica in qualità di numero uno dila legge promossa dal ministro. Il risultato è stata la creazione di una profonda frattura all'interno dell'organo dei. E da qui nasce la lettera firmata da 400...