L' Olimpia cede al Barcellona

Risultati Eurolega 17ª giornata : l' Olimpia Milano cede in casa al Barcellona - sorridono CSKA e Panathinaikos : Niente da fare per l'Olimpia Milano , che si arrende davanti al proprio pubblico al Barcellona . Vincono CSKA e Panathinaikos , mentre il Buducnost cede al Maccabi Nona sconfitta, la terza nelle ultime ...

Risultati Eurolega 17ª giornata : l’Olimpia Milano cede in casa al Barcellona - sorridono CSKA e Panathinaikos : Niente da fare per l’Olimpia Milano, che si arrende davanti al proprio pubblico al Barcellona. Vincono CSKA e Panathinaikos, mentre il Buducnost cede al Maccabi Nona sconfitta, la terza nelle ultime cinque partite per l’Olimpia Milano che, davanti al proprio pubblico, cede con il punteggio di 85-90 al Barcellona. Claudio Grassi/LaPresse Una partita maschia e senza esclusione di colpi quella del Forum di Assago, condotta in ...