Leodori | auspico autori scontri compleanno Lazio vengano identificati

romadailynews

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Roma – “Esprimo la totale vicinanza agli agenti delle forze dell’ordine che questa notte sono stati oggetto di atti di folle violenza da parte di alcuni figuri che nulla hanno a che vedere con la vera tifoseria”.Lo scrive in un comunicato il presidente del Consiglio regionale del, Daniele, in merito all’aggressione subita questa notte a Roma dalla polizia subito dopo la festa per i 119 anni della“Mi auguro che glidi queste scene vergognose siano al piu’ presto- conclude- e perseguiti con rigore assoluto”.L'articoloproviene da RomaDailyNews.