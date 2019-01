Inter | occhi su un baby prodigio | c' è anche la Juve

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - Ranocchia : la pista Empoli non convince - i toscani virano su Bani : Calciomercato Inter, Ultime notizie: in mezzo al campo si punta sul parametro zero Hector Herrera, ma anche sul costoso Nicolò Barella.

Inter - Ranocchia verso l'addio : ecco i club Interessati : Andrea Ranocchia è sempre più vicino all'addio all' Inter a fine stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport , sul difensore nerazzurro - in scadenza a fine stagione - ci sono Sassuolo , Villarreal e alcuni club di Premier League .

Calciomercato Inter - Ranocchia verso la Spagna : il Villareal si fa sotto : Andrea Ranocchia in questa sessione di mercato potrebbe approdare al Villareal: le indiscrezioni dalla Spagna vogliono il difensore dell’Inter verso il club allenato da Luis García Plaza Andrea Ranocchia non trova lo spazio che vorrebbe all’Inter e per questo non sorprenderebbe un suo addio ai nerazzurri già in questa sessione di mercato. Al difensore italiano, come si legge sul Mundo Deportivo, è Interessato il Villareal, che ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 4 gennaio in DIRETTA : Ranocchia verso l’Empoli - Inter su Andersen : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di questo 4 gennaio in cui le operazioni e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, dirigenti e ...

Inter : per Ranocchia niente Empoli - tra Matri e Kownacki : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , ribadita poi al Genoa l'incedibilità di Krunic , offerti 6 milioni,, con Preziosi che aspetta Barreca , Monaco, e Sturaro , Sporting,.

Calciomercato : Inter su Barella ma occhio alle inglesi : Giulini ha ringraziato ma, secondo la Gazzetta dello Sport, ha preso tempo e attende il rilancio dell'Inter, più gradita, pare, anche al giocatore. Nicolò #Barella in Nazionale https://t.co/...

Atalanta - Mancini difensore goleador. E occhio all'Inter... : Quante volte avete notato Toloi là davanti, in pratica da vero esterno offensivo, per poi ritrovarlo dietro, nella sua 'zolla' di terzo di destra pronto a difendere? Di certo, tante. E i suoi 10,220 ...

Calciomercato Inter - occhi su Brazao : il brasiliano classe 2000 è il portiere del futuro : Il presente dice Samir Handanovic, ma l' Inter si sta già muovendo per trovare il portiere del futuro . Mirino ben puntato e obiettivo individuato, la società nerazzurra è molto Interessata a un ...

Juventus - Cuadrado operato al ginocchio : Intervento perfettamente riuscito : Dopo l'infortunio accusato nell'ultima gara di Champions League l'operazione sembrava scongiurata, invece Juan Cuadrado è stato costretto a ricorrere ad intervento chirurgico al ginocchio sinistro. ...

Juventus - Cuadrado Intervento al ginocchio : l'operazione è perfettamente riuscita : TORINO - Juan Cuadrado si è sottoposto a Barcellona a un'operazione per via artroscopica al ginocchio sinistro per la lesione del menisco esterno e la frattura cartilaginea riportate nel traumatismo ...

Juventus - Cuadrado operato al ginocchio : Intervento perfettamente riuscito : TORINO - Juan Cuadrado si è sottoposto a Barcellona a un'operazione per via artroscopica al ginocchio sinistro per la lesione del menisco esterno e la frattura cartilaginea riportate nel traumatismo ...

Casinò di Campione : conto alla rovescia per i licenziamenti. L'Intera città è in ginocchio : Fra 4 giorni senza lavoro i 469 dipendenti, senza stipendio da luglio. Da dieci mesi non vengono pagati nemmeno i dipendenti comunali -

Inter - occhi su un terzino brasiliano : L' Inter ha messo gli occhi su Wesley , terzino destro classe 2000 del Flamengo e della nazionale brasiliana Under 17. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport .

Inter : Ranocchia verso una maglia da titolare - Brozovic e Nainggolan... : Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport , l'allenatore dell' Inter Luciano Spalletti pensa ad alcune novità in vista della trasferta di Verona con il Chievo . Problemi muscolari per Miranda , con Ranocchia che potrebbe giocare dal ...