È morta la giornalista Rai Paola Nappi

Paola Nappi - morta a 55 anni la giornalista del Tg Rai : La giornalista del Tg Rai della Toscana, Paola Nappi, è morta ieri sera in ospedale a Livorno. Nappi era da lungo tempo malata: si era sentita male mentre era inviata all’isola del Giglio per il naufragio della Costa Concordia, nel 2012. Fece l’ultimo servizio per il tg del primo pomeriggio e in serata fu colta da malore. Le sue condizioni apparvero subito gravi. Da quel momento non solo non è più riuscita a lavorare, ma si può dire che non si ...

