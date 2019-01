Dakar | moto | Barreda già out A de Soultrait la 3ª tappa

Dakar 2019 - risultati terza tappa moto : Xavier De Soultrait vince davanti a Quintanilla e Benavides. Crollano i big : Barreda si ritira! : Dopo il primo scossone in classifica provocato dalla seconda tappa, la Dakar 2019 è letteralmente esplosa nella competizione delle moto in occasione della durissima terza tappa San Juan de Marcona-Arequipa, caratterizzata da 331 km di prova speciale partendo dal livello del mare e raggiungendo anche 2000 metri di altitudine tra sabbia e dune. La vittoria è andata al francese Xavier de Soultrait (Yamaha), che ha regolato di appena 22″ il ...

Dakar 2019 - risultati seconda tappa moto : Matthias Walkner si aggiudica la prova speciale davanti a Brabec e Barreda - leader della generale : Il Rally Dakar 2019 continua con la seconda tappa “Pisco-San Juan de Marcona”, primo vero banco di prova per i candidati al successo nella competizione delle moto, impegnati in una prova speciale di 342 km caratterizzata dal terreno sabbioso del deserto e dalle maestose dune che costeggiano l’Oceano Pacifico seguendo verso sud il percorso della Southern Pan American Highway. Il più abile a destreggiarsi nel deserto peruviano è ...

Classifica Dakar 2019 Moto - la graduatoria ed i distacchi. John Barreda al comando - Walkner insegue : Coraggio, temerarietà, e sangue freddo: sono questi gli ingredienti che accompagnano una delle corse che hanno fatto la storia, giunta quest’anno alla 41esima edizione. Si parla della Dakar, l’undicesima in Sud America e la prima solo nel territorio peruviano, capace di attirare e di far male nel breve volgere di un istante. Si pensa ad uno dei primattori di questo rally: Fabrizio Meoni, re nel 2001 e nel 2002 in sella alla KTM e ...

Dakar 2019 - risultati prima tappa moto : Joan Barreda trionfa davanti a Quintanilla ed a Brabec. L’armata KTM insegue : Giorno di spettacolo e giorno di esordio nella Dakar 2019. La “Lima-Pisco” di 247 km, 84 dei quali di prova speciale, ha dato il via alle danze ed alcuni aspetti interessanti si sono potuti notare questo avvio nella Maratona del deserto. Nella gara riservata alle moto, lo spagnolo Joan Barreda, in sella alla Honda, è stato devastante in questa stage 1, interpretata in maniera magistrale. Praticamente davanti a tutti fin dal primo ...

Nicola Dutto primo pilota paraplegico a disputare la Dakar in moto : Il Rally Dakar (conosciuto anche come ex Parigi-Dakar) è il più famoso rally a due e quattro ruote (auto, moto, camion e quad) al mondo. Quest'anno, fra i partecipanti folli e temerari che si sfideranno in questa ardua gara, ci sarà anche Nicola Dutto, il primo pilota paraplegico a sostenere questa dura prova con il numero 143. Una avventura che aprirà una nuova pagina nella storia della Dakar con Il numero 143 del cuneese Nicola Dutto, primo ...

Dakar 2019 - i favoriti delle moto : Sam Sunderland e Toby Price in prima linea - Adrien Van Beveren guida la truppa ‘anti-KTM’ : 5541 km totali, 2889 km di prove speciali con il 70% di fondo sabbioso in 10 tappe. Signore e signori, questa è la Dakar 2019 giunta alla sua 41esima edizione, l’undicesima in Sud America e la prima solo nel territorio peruviano. Un percorso nel quale il coraggio, la voglia di vincere e la determinazione dei concorrenti faranno la differenza nel mix di zone aride e sabbiose tra la costa e la celebre cordigliera delle Ande, lì dove solo i ...

Dakar 2019 - gli italiani al via tra le moto ai raggi X. In sette a caccia della gloria : Saranno 7 gli italiani al via della Dakar 2019 per quanto riguarda le moto. I nostri rappresentati, oggettivamente, non nutrono particolari speranze di vittoria finale, ma proveranno a farsi largo nella difficilissima gara che si snoderà nel sabbioso itinerario del Perù. Andiamo a conoscere nel dettaglio quali saranno i piloti nostrani che prenderanno parte alle competizione sud-americana. GLI italiani AL VIA della Dakar NELLE moto Jacopo ...

Dakar 2019 - la startlist e l’elenco completo dei partecipanti nella categoria moto : Mancano ormai meno di quattro giorni all’inizio del Rally Dakar 2019, la corsa più dura e impegnativa del mondo che giunge quest’anno alla 41esima edizione. La storica competizione rallistica si disputerà integralmente in Sud America per l’undicesimo anno consecutivo, con le 10 tappe dell’edizione 2019 si disputeranno solamente in Perù per la prima volta. Si parte il 7 gennaio da Lima, per poi chiudere il 17 gennaio ...

Dakar 2019 - tutti i partecipanti dell’Italia in gara. In 21 al via - 9 nelle auto - 7 nelle moto - 4 nei camion e uno nei SxS : L’edizione 2019 della Dakar, che scatterà tra pochi giorni, vedrà alla partenza ben 21 rappresentanti italiani. Un numero decisamente corposo ed interessante, con sette che correranno nelle moto, nove in totale nelle auto (anche una donna), uno nei side-by-side e quattro nei camion. moto Jacopo Cerutti, nato a Lecco il 25/11/1989. Alla Dakar 20esimo nel 2018, 12esimo nel 2016, ritirato nel 2017. 4 volte campione italiano motorally, 4 volte ...

