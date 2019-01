Atac | per una volta da Roma una buona notizia senza esagerare

Maiorino : grazie Raggi per straordinario lavoro svolto per Atac : Roma – “Quello del concordato preventivo e’ stato un percorso sicuramente non facile, ma il risultato Raggiunto puo’ definirsi certamente straordinario. grazie all’impegno della sindaca Virginia Raggi e della sua squadra la piu’ grande azienda dei trasporti italiana, con i suoi 11mila dipendenti, puo’ dirsi salva”. “Questo nonostante da quasi 10 anni fosse in sostanziale default dopo le ...

Toninelli : Atac non è finita ai privati - grande risultato per Roma e Italia : Roma – “Il via libera al concordato Atac e’ un grandissimo risultato per Roma e l’Italia intera. L’azienda non e’ finita in pasto ai privati come le autostrade o gli aeroporti. Ora avanti con il piano di rilancio. Complimenti a Virginia raggi e alla sua squadra”. Lo scrive su twitter il minsitri dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli. L'articolo Toninelli: Atac non è finita ai privati, ...

Sciopero trasporti a Roma : mezzi pubblici Atac a rischio stop il 17 gennaio : Nel mese di gennaio assisteremo ad una serie di agitazioni sindacali nel settore dei trasporti pubblici. Una delle tante andrà a coinvolgere il personale di Atac a Roma. Nella Capitale si assisterà ad uno Sciopero nella giornata di giovedì 17 gennaio 2019. A proclamare la protesta è stato il sindacato ORSA TPL, che ha annunciato uno stop di 24 ore dopo il fallimento delle procedure di conciliazione dello stato di agitazione del mese scorso. Per ...

Autista salta fermata - bufera per post Atac : Nuova bufera per Atac : dopo bus in fiamme, disservizi, ritardi e mezzi troppo pieni, ora anche un post sulla pagina Facebook ufficiale dell'azienda che ha provocato l'ira di tanti utenti sul social ...

«Licenziamenti per colpa di Atac» : i creditori raccontano il loro calvario : Nel giorno dell'assemblea dei creditori il proprietario del «Bar Lepanto» dove Atac ha consumato caffè per 989mila euro senza mai versare un soldo e la rappresentante di Unicredit, esposta con la ...

Atac prevede di poter chiudere il bilancio in positivo : "Percorso positivo - grandi soddisfazioni" : "Ci sarà probabilmente un risultato netto positivo a fine anno: per la prima volta Atac copre con il suo margine operativo lordo gli ammortamenti". Lo ha detto il presidente e ad di Atac, Paolo Simioni, nel corso di una conferenza stampa nella sede dell'azienda del trasporto pubblico del Campidoglio. "Domani sarà il giorno dell'Assemblea dei creditori sul concordato, siamo più che confidenti nel ...

Zannola : Raggi e Meleo chiedano ad Atac tempistica riapertura metro : Roma – “Il sindaco Raggi e l’assessore Meleo hanno il dovere di chiedere ai vertici Atac, da loro nominati, tempi certi in merito alla riapertura di tre stazioni della Linea A della metropolitana del centro della Capitale, inspiegabilmente chiuse da giorni. La trasparenza di cui i grillini si sono riempiti la bocca e’ morta da un pezzo con la Giunta Raggi”. “Devono spiegare ai cittadini cosa sta succedendo e ...

Atac : a novembre media di 600 persone senza biglietto multate : Roma – “Anche novembre ha segnato numeri record sul fronte della lotta all’evasione tariffaria. Nel mese scorso l’azienda ha controllato 323.121 passeggeri, il 54% in piu’ rispetto allo stesso mese del 2017, ed ha elevato 17.721 multe, il 36% in piu’ rispetto a novembre 2017. Cio’ significa che, in media, sono stati sanzionati ogni giorno quasi 600 passeggeri senza biglietto”. “I risultati di ...

Atac - rubavano incassi dalle macchinette che stampano i biglietti per i mezzi pubblici : 11 guardie giurate arrestate : Puntavano le macchinette “con gli asterischi”, la cui “calcolatrice rotta” non permetteva di rendicontare gli incassi. Così, in una sola giornata di ‘lavoro’ riuscivano a portarsi a casa anche più di mille euro. Potenzialmente, in 10 anni di attività, potrebbero aver sottratto ognuno centinaia di migliaia di euro ad Atac, la (già disastrata) azienda dei trasporti capitolina. Undici guardie giurate arrestate, altre due indagate. In ...

Roma - rubavano soldi da macchinette per biglietti e parcheggi Atac : arrestati 11 vigilantes : La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari , su disposizione del gip, nei confronti di 11 persone, ritenute responsabili dei reati di ...

Incidente alla metro di Roma - nel mirino della procura quattro persone ai vertici di Atac : quattro persone - ai vertici di Atac - sono nel mirino della procura per l’Incidente del 23 scorso ottobre nella metropolitana di Roma, alla stazione Repubblica. Il cedimento di una scala mobile, poche ore prima del fischio di inizio del match tra Roma e CSKA Mosca, ha causato il ferimento di 24 tifosi russi....

Roma - polveri sottili in metro : perché l'Atac non informa i cittadini? : Apparentemente è una storia semplice. Dopo le segnalazioni fatte al Corriere da alcuni macchinisti, una società indipendente specializzata in smog rileva la presenza di polveri sottili nei tunnel ...