Addio Valiante | la vedova Vassallo | va via senza conoscere la verità

: L’ultimo addio ad Antonio Valiante a Cuccaro Vetere. Il mondo della politica piange la scomparsa di Antonio Valiant… - Telecolore : L’ultimo addio ad Antonio Valiante a Cuccaro Vetere. Il mondo della politica piange la scomparsa di Antonio Valiant… - sudtelevision : Il lutto - OcchioSalerno : Addio ad Antonio Valiante: oggi pomeriggio i funerali -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Tra l'onorevole Antonioe Angelo, il sindaco di Pollica ucciso nel 2010, c'era un'amicizia eccezionale. Li univa l'amore per la propria terra e la passione per la politica, quella concreta, quella capace di rispondere alle istanze di un territorio e dei cittadini che lo popolano. 'L'onorevole voleva bene ad Angelo come un figlio. Ha sofferto tanto per la sua ...