Uomini e Donne anticipazioni | un addio improvviso per Maria De Filippi

Anticipazioni Uomini e donne : la Di Iorio è attaccata e pensa di lasciare : La puntata odierna di Uomini e donne vedrà momentaneamente archiviate le vicende di Gemma Galgani, grande protagonista di ieri 7 gennaio, per concedere spazio ad un'altra dama molto criticata. Stiamo parlando di Angela Di Iorio, colei che in passato non ha mai negato di essere alla ricerca di una persona benestante da amare, in grado di permetterle di realizzare alcuni sogni rimasti senza nel cassetto. Dopo avere assistito al ritorno di fiamma ...

Anticipazioni Uomini e donne 8 gennaio : arriva il fratello di Tina per Angela : Uomini e donne è tornato ufficialmente in onda su Canale 5 e oggi 8 gennaio verrà trasmessa alle 14.45 una nuova puntata del trono over. La trasmissione di Maria De Filippi, come da tradizione, dedicherà tre appuntamenti alla settimana ai protagonisti del trono over, e dopo gli scontri e le novità di ieri riguardanti Gemma Galgani, oggi l'attenzione sarà incentrata soprattutto su Angela ma anche su Tina Cipollari, la quale ad un certo punto ...

Uomini E Donne - Marco Fantini geloso per una foto postata da Beatrice Valli! Guarda la Foto in questione : Marco e Beatrice news, la Foto e… la gelosia dell’ex tronista di Uomini e Donne! In ogni coppia che si rispetti, c’è sempre chi è più geloso dell’altro. E Marco Fantini è certamente più... L'articolo Uomini E Donne, Marco Fantini geloso per una Foto postata da Beatrice Valli! Guarda la Foto in questione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini E Donne Trono Over : cosa è accaduto realmente tra Luisa - Barbara e Alessio?! : Uomini e Donne gossip: Barbara e Luisa smentiscono il bacio dato ad Alessio, ma Gianni Sperti non ci crede Un vero e proprio mistero a Uomini e Donne che vede protagonisti Luisa, Barbara e... L'articolo Uomini E Donne Trono Over: cosa è accaduto realmente tra Luisa, Barbara e Alessio?! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Spoiler Uomini e Donne : Luigi si allontana da Giorgia baciando Irene : La lunghissima pausa natalizia di Uomini e Donne [VIDEO] è terminata proprio oggi 7 gennaio. Tuttavia i protagonisti di questo popolarissimo dating show condotto ed ideato dalla ''queen'' della televisione italiana, Maria De Filippi, non sono rimasti con le mani in mano durante queste feste. Qualche giorno fa (il 4 gennaio per la precisione), infatti, c'è stata una nuova registrazione del trono classico delle reti del ''biscione'' Mediaset e ...

Uomini e Donne - il brutale sfogo di Marta Pasqualato : 'Non sono miliardaria - lo volete capire?' : Un clamoroso sfogo social per Marta Pasqualato , protagonista di Uomini e Donne al Trono Classico. La scorsa settimana Marta aveva annunciato di volersi dedicare a un nuovo progetto: avrebbe dedicato ...

Uomini e Donne - il brutale sfogo di Marta Pasqualato : "Non sono miliardaria - lo volete capire?" : Un clamoroso sfogo social per Marta Pasqualato, protagonista di Uomini e Donne al Trono Classico. La scorsa settimana Marta aveva annunciato di volersi dedicare a un nuovo progetto: avrebbe dedicato un giorno della settimana a parlare del suo percorso universitario, lei è iscritta alla facoltà di Me

Uomini e Donne - rientro difficile per Claudio Sona : “La gente è cattiva” : Uomini e Donne, rientro dopo le feste difficile per Claudio Sona: l’ex tronista a fine giornata si sfoga sui social Rientrare a lavoro dopo le vacanze natalizie non è sempre facile, e questo lo sa bene Claudio Sona. Della sua brutta giornata, dovuta non solo alla fine delle ferie ma anche alla poca gentilezza delle […] L'articolo Uomini e Donne, rientro difficile per Claudio Sona: “La gente è cattiva” proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne - Nilufar cerca casa : i fan sognano la convivenza con Giordano : Novità in arrivo per Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi? È questa la domanda che si stanno facendo i sostenitori della coppia nata a Uomini e Donne, e più precisamente da quando la ragazza ha annunciato di essere in cerca di un nuovo appartamento. Nelle sue "Instagram Stories", dunque, la napoletana ha detto che attualmente è impegnata nel trovare una casa in cui andare a vivere al più presto; anche se non ha fatto alcun accenno al fidanzato, i ...

Uomini e donne - rissa fra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Lei in lacrime : «Volevo fare pace» : Ormai è chiaro che fra Tina Cipollari e Gemma Galgani, rispettivamente opinionista e tronista di ' Uomini e donne ', non corra buon sangue. Come riportato da Leggo.it i litigi sono continui e la ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 07/01 : Nella prima puntata del Trono Over di Uomini e Donne si parte da un filmato relativo alle vicissitudini sentimentali di Gemma, vedi la chiusura con Paolo e la riapertura con Rocco, quindi con un secondo video che fa riferimento al post puntata scorso e all’ennesimo battibecco con Tina, questa volta dietro le quinte. Oggi la veterana del programma fa il suo ingresso in studio e parte subito il consueto botta e risposta con Tina, ma ora ha ancora ...

Uomini e Donne : Raffaella Mennoia spoilera la location delle puntate in prime time : Uomini e Donne di sera sta per tornare su Canale 5: la data in cui è prevista la messa in onda delle puntate in prime time del programma di Maria De Filippi, al momento si aggira attorno alla fine di febbraio. Raffaella Mennoia, storica redattrice del dating-show, ha regalato ai fan una succulenta anticipazione di quello che vedranno tra qualche settimana in Tv; la donna, infatti, ha pubblicato su Instagram alcuni scorci della location dove ...

Uomini e Donne Trono Classico - Marta Pasqualato furiosa : lungo sfogo sui social : Uomini e Donne, Marta Pasqualato dopo la sua esperienza al Trono Classico: “All’Università sono rimasta indietro con gli esami ma mi mantengo da sola” La scorsa settimana Marta Pasqualato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne molto seguita sui social, aveva annunciato su Instagram di aver intenzione di dedicarsi ad un nuovo progetto. La ragazza, iscritta […] L'articolo Uomini e Donne Trono Classico, Marta Pasqualato ...

Uomini e Donne anticipazioni - Giulia non è interessata a Lorenzo? Scoppia il caso : Uomini e Donne, Lorenzo e Giulia: lei non è interessata al tronista? Prepariamoci a un altro accesissimo confronto tra Lorenzo Riccardi e Giulia Cavaglia! Con le anticipazioni di Uomini e Donne, scopriamo ogni volta che i tira-e-molla sono tutt’altro che finiti. Rassegnatevi. Fino al giorno della scelta sarà sempre così. Soprattutto adesso che Deianira Marzano […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Giulia non è interessata a ...