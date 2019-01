Una stagione da ricordare

Lo speciale di Doctor Who 11 di Capodanno con i nuovi Dalek salva la serie da Una stagione altalenante? : Nello speciale di Doctor Who 11 di Capodanno vige una sola regola: cambiamento. L'undicesima stagione, la prima con Chris Chibnall al comando della serie, era partita con un'aria fresca e originale. Tuttavia, Jodie Whittaker, nuovo Dottore a cui spetta il compito di raccogliere l'eredità di Peter Capaldi, e i suoi companion non sono riusciti a conquistare il cuore dei fan come avevano fatto in precedenza gli altri - inutile il paragone con David ...

Valentino Rossi - Una stagione 2019 a 40 anni (e non sentirli…). Il Dottore punta a migliorare il record di longevità : Anno di nuove sfide e anno di nuovi record da realizzare. Valentino Rossi, pRossimo alle quaranta candeline (il 16 febbraio), si prepara per un’altra stagione in MotoGP dove le motivazioni e la determinazione non mancheranno. Non è stato un 2018 facile per il “Dottore”, a secco di vittorie nella classe regina e mai davvero in lizza per il titolo. Il terzo posto finale è un brodino che non può soddisfare chi come lui aspira ...

Le serie tv di gennaio su Netflix - dalla maratona Gossip Girl all’ultima stagione di Una Serie di SfortUnati Eventi : Il nuovo anno inizia in bellezza con le Serie tv di gennaio su Netflix. Nel primo mese del 2019, la piattaforma video offre un'ampia scelta di prodotti nel suo catalogo, dalle maratone televisive (come quella di Gossip Girl) alle nuove e attese stagioni di The Punisher e Una Serie di Sfortunati Eventi. Scopriamo insieme le novità più interessanti. La terza e ultima stagione di Una Serie di Sfortunati Eventi, tratta dalla saga letteraria ...

F1 – Una stagione in 10 momenti - Hamilton a cuore aperto : quanti retroscena svelati dal britannico : Il campione del mondo di Formula 1 ha suddiviso il suo 2018 in dieci momenti, partendo dal rapporto con Bottas per finire con il siparietto di Abu Dhabi insieme a Will Smith Un 2018 esaltante, caratterizzato dalla vittoria del quinto titolo mondiale. Lewis Hamilton chiude un altro anno particolare, caratterizzato da successi ed elogi. Per celebrarne la fine, il pilota della Mercedes ha scelto i dieci momenti più belli, elencandoli per la ...

FEDERER SI RITIRA NEL 2020? / Tennis - Re Roger apre all'addio : 'Vedremo se ci sarà Una prossima stagione' : FEDERER si RITIRA nel 2020? Tennis, Re Roger apre all'addio: 'Vedremo se ci sarà una prossima stagione'. Poi tranquillizza i fan...

Tennis - Roger Federer e l’ipotesi ritiro : “non so se ci sarà Una stagione 2020” : Roger Federer sta pensando al ritiro, dopo l’annata 2019 prenderà una decisione importante per la sua immensa carriera Roger Federer è impegnato nella Hopman Cup in quel di Perth. Il campione svizzero, ha rilasciato un’intervista prima di un allenamento ai microfoni di SRF, nella quale lascia intendere l’ipotesi di un ritiro al termine dell’annata che sta per iniziare: “ho un’idea di quale sarà il mio planning ...

Rugby - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Sei Nazioni - Mondiali e Test Match : Una stagione ricchissima : Il 2019 sarà un anno importantissimo per il Rugby, sia a livello di club che di Nazionali: ci saranno i Mondiali in Giappone dal 20 settembre al 2 novembre. Prima ci sarà, come ogni anno, il Sei Nazioni tra inizio febbraio e metà marzo, mentre i Test Match non sono ancora stati definiti. A maggio le finali delle coppe europee, del Pro14 e del Top12, mentre la Serie A femminile vedrà la finale scudetto il 2 giugno. Sei Nazioni 1ª giornata 1 ...

Sci alpino - Peter Fill perseguitato dalla sfortUna : Una serie infinita di infortuni e la stagione che non vuole partire : La stagione di Peter Fill si sta rivelando un vero e proprio incubo. L’altoatesino, infatti, ha dovuto rinunciare a disputare le attesissime gare di Bormio a causa di un nuovo problema alla schiena che si è procurato durante un allenamento alla vigilia di Natale, la sorte ha voluto che quello stiramento fosse proprio sul lato destro che non ha ancora smaltito l’ematoma procurato dopo la caduta di Beaver Creek. Sulla Stelvio non ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Ho anche messo in preventivo che possa essere Una stagione di transizione” : Morde il freno, ma lo fa con criterio, Sofia Goggia: l’azzurra dello sci alpino, costretta ai box da un infortunio giunto praticamente ad inizio stagione, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista a “La Gazzetta dello Sport“. Alla Rosea l’azzurra ha parlato dei suoi nuovi piani, ma anche degli obiettivi a breve e lungo termine. Un infortunio non sempre porta un’accezione totalmente negativa, anzi ...

Musica - cabaret e teatro amatoriale - Una nuova stagione all'Auditorium Cavanis di Porcari : Quest'ultimo dal 2011 è diventato un luogo dove fare e proporre cultura attraverso varie forme artistiche, perché l'esigenza è quella di offrire spettacoli di qualità e nello stesso tempo mantenere ...

Guild Wars 2 : l'Episodio 5 della Stagione 4 di Living World riceve Una data d'uscita e un nuovo trailer : ArenaNet, team di sviluppo di Guild Wars 2, ha condiviso oggi tramite un comunicato stampa un primo assaggio dell'Episodio 5 della Stagione 4 di Living World, chiamato "All or Nothing".l'Episodio sarà disponibile dall'8 gennaio 2019 e sarà gratuito per tutti coloro che posseggono l'espansione Path of Fire. La storia si focalizzerà sullo scontro finale contro il drago Kralkatorrik, che plasmerà irrimediabilmente il volto del continente di ...

Lindsey Kraft in The Big Bang Theory 12 - Una sorpresa dal passato di Penny nell’ultima stagione? : Arriva Lindsey Kraft in The Big Bang Theory 12. L'attrice, vista di recente in Living Biblically, Grace and Frankie, Dirty John, e The Conners, apparirà in qualità di personaggio ricorrente nel corso della dodicesima e ultima stagione. Quale sarà il suo ruolo all'interno della serie? Secondo TV Line, insieme alla Kraft ci sarà anche Brian Thomas Smith nel cast, che torna a interpretare l'ex fidanzato di Penny, Zack, nella seconda parte di ...

Le Terrificanti Avventure di Sabrina 3 : rinnovata per Una terza stagione - arriverà anche la quarta : Le Terrificanti Avventure di Sabrina 3 ci sarà. Ed anche Chilling Adventures of Sabrina 4. terza e quarta stagione con una doppietta interessante, una notizia che giunge a distanza di soli quattro giorni dal lancio dello speciale natalizio. Il totale degli episodi sarà 16, otto per ogni capitolo previsto dalle due stagioni appena ordinate da Netflix. Le Terrificanti Avventure di Sabrina 3 e 4 inizieranno le riprese nel 2019, mentre i fan della ...

Danio Manfredini in 'Luciano' al Teatro ComUnale di Gries. Stagione del Teatro Stabile di Bolzano : ... Cristian Conti, Vincenzo Del Prete, Darioush Forooghi e Cristian Conti che si susseguono coperti da maschere a evidenziare un mondo senza speranza alcuna. Ti potrebbe interessare anche... "A Manual ...