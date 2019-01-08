Traffico Roma del 08-01-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 08-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 11:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MIGLIORATA LA SITUAZIONE IN GENERALE SULLE STRADE DELLA CAPITALE DEI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E TOGLIATTI VERSO LA TANGENZIALE PER Traffico E SUL VIADOTTO DELLA MAGLINA PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLINA VERSO FIUMICINO UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 08-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 09:50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI IN ENTRATA ARoma ANCORA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST SULLA TANGENZIALE CODE PER INCIDENTE VERSO SAN GIOVANNI TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE PER Traffico RALLENTAMENTI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E NOMENTANA NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ...
Traffico Roma del 08-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 09:50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI IN ENTRATA ARoma ANCORA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST SULLA TANGENZIALE CODE PER INCIDENTE VERSO SAN GIOVANNI TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE PER Traffico RALLENTAMENTI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E NOMENTANA NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ...
Traffico Roma del 08-01-2019 ore 09 : 30 : |VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 09:20 EC | | | | | | | | | |DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA | | | | |POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI | | | | | | | CODE IN ENTRATA A Roma SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA TRA TOGLIATTI E PORTONACCIO ..MA ANCHE VERSO IL RACCORDO DA VVIA TOGLIATTI SULLA TANGENZIALE CODE DALLO SV DELLA A24 A CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO E SU VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI UN ...
Traffico Roma del 08-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 08:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA DA PRIMA PORTA VERSO IL CENTRO, E SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA AURELIA ANTICA STESSA SITUAZIONE A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA APPIA DA CIAMPINO E SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI CODE IN ENTRATA A Roma SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO ...
Traffico Roma del 08-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 08:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA DA PRIMA PORTA VERSO IL CENTRO, E SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA AURELIA ANTICA STESSA SITUAZIONE A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA APPIA DA CIAMPINO E SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI CODE IN ENTRATA A Roma SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO ...
Traffico Roma del 08-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 07:50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SULLE STRADE INTORNO ALLA CITTÀ RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA DA PRIMA PORTA VERSO IL CENTRO, E SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA AURELIA ANTICA STESSA SITUAZIONE A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA APPIA DA CIAMPINO E SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI CODE IN ENTRATA A Roma SUL ...
Traffico Roma del 08-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 07:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SULLE STRADE INTORNO ALLA CITTÀ PRIMI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA DA PRIMA PORTA VERSO IL CENTRO, STESSA SITUAZIONE A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA APPIA DA CIAMPINO E SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA FORTI RALLENTAMENTI IN ENTRATA A Roma SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 19:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SU TRATTO URBANO DELLA A124 Roma L’AQUILA. A NORD DELLA CAPITALE PER UN INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA VIRGILIO TALLI ALL’ALTEZZA DI VIA NAZZARENO DE ANGELIS POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER ALTRI INCIDENTI: NELLE VICINANZE DI VIA DEI ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO ALLO SVINCOLO DELLA VIA OSTIENSE. IN INTERNA SI RALLENTA DALLA CENTRALE DEL LATTE A VIA PRENESTINA PER IL Traffico INTENSO. DIFFICOLTÀ ANCHE SU VIA DEL ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 18:20 RF DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E NOMENTANA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico INTENSO DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA, DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA E DALLA DIRAMAZIONE Roma ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 18:20 RF DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E NOMENTANA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico INTENSO DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA, DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA E DALLA DIRAMAZIONE Roma ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 17:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA PRENESTINA ALLA NOMENTANA; SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER Traffico DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE E DALL’ARDEATINA AL BIVIO PER NAPOLI. LUNGO LA CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DAL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA ALLA BUFALOTTA; SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI PER Traffico DA VIA LAURENTINA ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 16:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA C. DEL LATTE ALLA BUFALOTTA; SEMPRE IN ESTRENA CI SONO CODE A TRATTI PER Traffico DA VIA LAURENTINA ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DA VIA CASILINA A VIA ...
Traffico Roma del 08-01-2019 ore 12 | 30
VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 11:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 08-01-2019 ore 12:30 (Di martedì 8 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 11:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MIGLIORATA LA SITUAZIONE IN GENERALE SULLE STRADE DELLA CAPITALE DEI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E TOGLIATTI VERSO LA TANGENZIALE PER Traffico E SUL VIADOTTO DELLA MAGLINA PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLINA VERSO FIUMICINO UN INCIDENTE INVECE IN CENTRO PROVOCA RALLETAMENTI SU VIALE ENRICO DE NICOLA ALL’ALTEZZA DI VIA GAETA POSSIBILI DEI RALLENTAMENTI SU VIALE DI TOR DI QUINTO PER LAVORI ALL’IMPIANTO SEMAFORICO ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FORO ITALICO. AL MOMENTO NON FUNZIONANO I SEMAFORI ALL’AVENTINO PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE CHIUSA DI VIA DELLE TERME DECIANE , ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ IN VIA DELL’ARA DI CONSO, IN VIA DELLA FONTE DI FAUNO, IN PIAZZA DI SANTA ...
romadailynews
PLRomaCapitale : #traffico #Roma: via dell'Acqua Vergine, in prossimità via Colle della Valentina, possibili rallentamenti causa #incidente. - romadailynews : Traffico Roma del 08-01-2019 ore 12:30: VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 11:20 EC… - GHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: #traffico #Roma: via Cassia, in prossimità di via Capena, traffico rallentato causa #incidente. -
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