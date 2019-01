Tenta di rapinarla | ma è una lottatrice professionista | l' aggressore messo ko dalla

Aida Nizar - una donna Tenta di rapinarla durante la diretta Instagram (VIDEO) : Aida Nizar nella serata del 17 dicembre è stata protagonista, suo malgrado, di uno spiacevole inconveniente mentre trasmetteva una live su Instagram. L'ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello era in compagnia di un amico nella sua macchina e mentre sostava in un parcheggio in una zona un po' buia è stata avvicinata da una donna incappucciata che ha cercato di aggredirla e di sfilarle l'orologio dal polso. Nel frattempo, presa dal ...